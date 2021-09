Ende letzten Jahres wurden die Pläne zur Errichtung einer Tennishalle in der Aumühlgasse („Zirkusareal“) bekannt. Zuletzt wurde es ruhig um das Projekt. Die NÖN fragte bei Tenniscoach Claus Rihacek nach, der das Vorhaben mit Altbürgermeister Erwin Bernreiter stemmen möchte.

„Wir sind jetzt wieder aktiver am Werken“, verrät Rihacek, dass die Corona-Situation und die gestiegenen Baukosten zuletzt für einen Stillstand verantwortlich waren. Vor Kurzem habe er sich eine neue Halle im Tullnerfeld angesehen, um sich Anregungen zu holen. Ziel sei es, die Halle in Hollabrunn bis Herbst 2022 stehen zu haben. Acht Plätze sollen entstehen und dem anhaltenden Tennis-Boom Rechnung tragen: „Das vorige Jahr war schon ein Wahnsinn, die Mitgliederzahlen haben sich fast verdoppelt“, berichtet Rihacek. Und der Trend hält an. Diese Erfahrung habe er quer durch Österreich gemacht.

Grundstücks-Tausch zum Nachteil der Gemeinde?

Um das Projekt realisieren zu können, muss auch noch der dafür erforderliche Grundtausch in trockene Tücher gebracht werden. Die Gemeinde ist bereit, das Areal gegenüber der Behinderteneinrichtung „Sonnendach“ gegen ein Grundstück am Stadtrand (Gewerbegebiet) zu tauschen. Ein Bodengutachten gibt es bereits.

Zur Erinnerung: Kritik dazu wurde im Vorjahr laut, weil die Bürgerliste der Meinung war, dass der geplante Tausch zum Nachteil der Gemeinde ist. ÖVP-Vizebürgermeister, Finanz- und Sportstadtrat Kornelius Schneider verteidigte die Entscheidung als „im Großen und Ganzen vernünftigste Transaktion“. Die Tennishalle wäre eine enorme Aufwertung für die Sport- und Schulstadt Hollabrunn, die Lage wäre ideal.