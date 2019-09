Der Stadtsaal Süd, die Sporthalle, je nach Betrieb das Freibad oder der Eislaufplatz sind Defi-Standorte in der Bezirkshauptstadt. Der Haken daran: „Wenn der Stadtsaal zugesperrt ist, kommt man in einem Notfall nicht zum Defibrillator“, sagt Daniela Lichtenecker von der Bürgerliste Scharinger. Der Wunsch nach einem lebensrettenden Defi an einem zentralen Ort, der rund um die Uhr zugänglich ist, sei von Bürgern an die Mitglieder der Liste herangetragen worden.

„Ich habe das im Kulturausschuss vorgebracht, es ist auf Schiene“, freut sich die Hollabrunnerin, dass hier alle an einem Strang ziehen. Einen Kostenvoranschlag gibt es bereits. Lichtenecker habe den Kontakt hergestellt, jetzt hat ÖVP-Stadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly übernommen.

Das Modell, das Lichtenecker vorgeschlagen hat, wird von der Firma gewartet und hat eine Diebstahlsicherung, sodass der Defi geortet werden kann, sollte er entwendet werden. Pro Standort kostet das Gerät der Gemeinde etwa 100 Euro im Monat. „Der Defi muss gut sichtbar sein und markant markiert werden“, so die Scharinger-Mandatarin, die als Standort den Hauptplatz in der Nähe der Elektro-Tankstelle vorschlägt, denn dort ist Strom bereits vorhanden. Ein anderer Vorschlag, der im Kulturausschuss diskutiert wurde: vor dem Rathaus-Portal.

Abgesegnet ist die Anschaffung indes noch nicht, der Ausschuss muss sie erst dem Gemeinderat vorlegen.