Neuer Kontrollpunkt für Smartphones: Auf den Zentimeter genau

Smartphones werden häufig zur Navigation genutzt. Doch wie genau deren Positionsbestimmung tatsächlich ist, wissen nur wenige. In Hollabrunn kann jetzt jeder selbst bei einem Kontrollpunkt die Ortungsgenauigkeit seines Mobilgeräts überprüfen. Am vergangenen Mittwoch wurde der Messpunkt beim Sporthotel, am Beginn des Kellerkatzenweges, eröffnet.

Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) liefert in Österreich hochgenaue Positionierungsdaten. Um den Vergleich mit alltäglichen Navigationsgeräten zu ermöglichen, hat das BEV in Kooperation mit Städten und Gemeinden bisher 17 sogenannte Kontrollpunkte errichtet. Jener in Hollabrunn ist der vierte seiner Art in Niederösterreich. Den Anstoß dafür gab die Liste Scharinger mit einem entsprechenden Antrag im Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Wirtschaft.

Wie funktioniert die zentimetergenaue Positionsbestimmung? Das BEV betreibt den Satellitenpositionierungsdienst APOS (Austrian Positioning Service), der zusammen mit den rund 60.000 genau bestimmten Vermessungspunkten in ganz Österreich die Grundlage für die Grundstücks- und Ingenieurvermessung bildet. So werden bei APOS neben der Nutzung einer wesentlich größeren Anzahl an Satelliten als beim herkömmlichen GPS-System auch Bodenstationen des BEV in die Messung miteinbezogen. Dadurch kann die Position auf den Zentimeter genau bestimmt werden. Der Kontrollpunkt in Hollabrunn ist mit einer Genauigkeit von +/- 2 cm eingemessen.

Die feierliche Einweihung des Kontrollpunktes ließ sich jedenfalls zahlreiche Prominenz nicht entgehen: Wilfried Rain, Leiter der BEV-Dienststelle in Hollabrunn, begrüßte unter anderen Bezirksgerichtsvorsteherin Monika Lehr-Hauser, HTL-Direktor Wolfgang Bodei, Daniel Landskron von der Agrarbezirksbehörde NÖ und Stefan Wailzer, Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen, ebenso wie Vertreter der Stadtgemeinde rund um Bürgermeister Alfred Babinsky.

Übrigens: Das Vermessungsamt Hollabrunn bestand von 1883 bis Ende 1997, ehe es dem Vermessungsamt Korneuburg einverleibt wurde. Wegen des Einsatzes der Stadtgemeinde unter Bürgermeister Max Kaltenböck konnte eine BEV-Dienststelle, das Informations- und Telearbeitszentrum Hollabrunn, erhalten werden. -cr-

