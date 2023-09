Neuer Kreisel: Baustelle am Lothringerplatz beendet

Die Umgestaltung des Lothringerplatz als Teil der Landesstraße B 40 (Znaimer Straße) wurde als Stadterneuerungsprojekt mit Bürgerbeteiligung erarbeitet – wie schon die Neugestaltung der B 40 im Bereich zwischen Ampelkreuzung und Lothringerplatz. Die Fahrbahn und Nebenflächen wurden – nach Einbautenverlegungen – erneuert und die bestehende Kreuzung mit der Sparkassegasse wurde als „Mini-Kreisverkehr“ mit einem Außendurchmesser von 19 Metern ausgeführt.

In den beiden Anschlussbereichen des Kreisels wurde auf eine Gesamtlänge von rund 100 Metern an der B 40 der gesamte Straßenoberbau erneuert. Um Hauszufahrten besser an die Fahrbahn anbinden zu können, wurde das Straßenniveau teilweise verändert. Gehsteige und Parkplätze wurden neu errichtet und durch Grünraumgestaltung und Baumpflanzungen wurde auf das Ortsbild geachtet.

Die Arbeiten wurden von der Straßenmeisterei Hollabrunn in Zusammenarbeit mit Baufirmen der Region unter Sperre in einer Bauzeit von rund drei Monaten ausgeführt. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 300.000 Euro, wovon rund 90.000 Euro vom Land NÖ, der Rest von der Stadtgemeinde Hollabrunn getragen werden. Straßendienst und Stadtgemeinde dankten den Anrainern und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis während der Arbeiten.