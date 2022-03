Neuer Wohnbau - und trotzdem strömt das Gas

„Die russische Invasion in der Ukraine hat uns allen vor Augen geführt, was wir schon seit langer Zeit sagen: wie sehr wir von fossilen Importen abhängig sind und dass wir endlich unabhängig werden müssen von Ländern wie Russland, die diese bereitstellen“, sagt Georg Ecker von den Hollabrunner Grünen. Insbesondere bei großvolumigen Neubauten sollten künftig nur mehr erneuerbare Energien für die Wärmeversorgung erlaubt sein. Dass dies bei der letzten Novelle der NÖ Bauordnung nicht berücksichtigt wurde, ärgert den Landtagsabgeordneten, dem hier auch ein konkretes Projekt in Hollabrunn ein Dorn im Auge ist.

„Die aufgrund des Brunnenschutzgebietes ohnehin umstrittene Wohnbauanlage in der Steinfeldgasse soll über eine Gas-Zentralheizung verfügen. Das ist nicht mehr zeitgemäß“, sagt Ecker. Er habe vergeblich versucht, sich bei der EVN für einen Fernwärme-Anschluss starkzumachen. Dabei sei das Wohnprojekt nur wenige hundert Meter vom Hollabrunner Fernheizwerk entfernt. „Die EVN muss hier umdenken“, fordert Ecker.

„Teures Gas bedeutet, dass viele Menschen Probleme haben, ihre Wohnungen zu heizen. Viele können aber nicht von selbst aussteigen, da es sich um Heizungsanlagen für einen gesamten Wohnbau handelt“, mahnt der Hollabrunner. Es brauche neben den kurzfristigen Unterstützungsleistungen daher auch attraktive Sonderförderungen für Wohnbauträger, ihre Gasheizungen gegen umweltfreundliche Alternativen auszutauschen. Der Antrag der Grünen für mehr Unabhängigkeit von Gas in Niederösterreich wurde im Landtag von ÖVP, SPÖ und FPÖ abgelehnt.

„Fernwärme wär’ uns das Liebste gewesen“

Gerhard Lottes vom Projektträger Vestwerk bestätigt, dass für den Wohnbau in der Steinfeldgasse eine EVN-Gasheizung mit Biogas-Anteil geplant ist. Mit erneuerbarer Energie zu heizen, sei dem Unternehmen jedoch ein wahnsinnig großes Anliegen. „Fernwärme wär’ uns das Allerliebste gewesen.“ Doch die Distanz sei laut EVN zu groß.

Angesichts der aktuellen Geschehnisse werde nun geprüft, ob sich die Anlage durch eine Pelletsheizung erweitern lässt. Bis zum Baustart im April oder Mai soll Klarheit herrschen. Ein österreichweites Konjunkturprogramm, das Importe von Öl und Erdgas reduziert, wäre wünschenswert, so Lottes: „Davon würden wir alle profitieren.“

Dass ein solches kommt, davon ist EVN-Sprecher Stefan Zach im NÖN-Gespräch überzeugt. „Wir setzen so viel wie möglich auf Fernwärme, vorzugsweise auf Naturwärme“, betont er. Wird hier nicht angeschlossen, könne es nur einen Grund haben: „Dass die Leitung so teuer ist, dass uns die Leute angesichts der Kostenbeteiligung fragen würden, ob wir verrückt sind.“

„Jedes Erneuerbare-Projekt macht uns unabhängiger“

Das Kriterium sei jedenfalls die Entfernung zum nächsten Anschlusspunkt. Für Alternativen sei die EVN jederzeit offen: „An uns wird’s nicht scheitern. Jedes Erneuerbare-Projekt macht uns unabhängiger“, betont Zach. „Wir stellen ganze Städte um“, verweist er etwa auf Krems, wo im Herbst ein Naturwärmenetz aus Biomasse die Gas-Fernwärme ersetzt.

Auf finanzieller Sicht dürfe man nicht übersehen, dass auch die Kosten für andere Energieformen mit den Marktpreisen steigen. Eine eindimensionale Lösung werde es ohnehin nicht geben, vielmehr einen breiten Mix aus Biomasse, Naturwärme, Wärmepumpe, Solar oder Kombinationen daraus. Wenn die Politik die Rahmenbedingungen schafft, will die EVN künftig den im Sommer erzielten Überschussstrom in Biogas umwandeln, so Zach.

Dass die Wärmepumpen-Lösung im Vormarsch ist, bestätigt der Hollabrunner Architekt Maurer, dessen Büro auch in der Steinfeldgasse als Planer fungiert. „Seit zwei bis drei Jahren werden 90 Prozent der Projekte mit Wärmepumpen ausgestattet.“ In vielen Häusern komme bereits eine Luft-Luft-Wärmepumpe zum Einsatz. „Das funktioniert mit entsprechender Dämmung.“ Wo es sich anbietet, kommt Fernwärme zum Zug. Und Maurer verweist auf die Vorgabe der Wohnbauförderung, wonach bei neuen Wohnbauprojekten 25 Prozent der Dachfläche mit Photovoltaik zu versehen sind. „Gerade in der Kombination mit Wärmepumpen macht das Sinn.“

Weg, der viel Energie kostet

