Mit „Also sprach Zarathustra“ begann die Stadtmusik ihr Neujahrskonzert quasi mit Paukenschlag. Schwungvoll ging es mit dem Original des Schlagers „Spanische Gitarren“, „Estudiantina-Walzer“ von Emil Waldteufel, weiter.

„The Vienna Tenors“ – Roman Lauder, Daniel Lökös und Woncheol Song – waren heuer für die Gesangseinlagen zuständig. Die drei Herren griffen dabei auf altbekannte Gassenhauer wie „Nessun Dorma“ aus der Oper „Turandot“ oder „O sole mio“ zurück.

Dirigent am Amboss, der Schlagzeuger am Pult. | C. Pfeiffer

Die „Feuerfest-Polka“ rundete den ersten Teil auch humoristisch ab. Gerhard Dungl, Schlagwerker in der Stadtmusik, hatte dabei ein besonderes Solo auf einem Amboss. Dieser stieß bei Dirigent Herbert Klinger auf so viel Neugier, dass die zwei kurzerhand die Rollen tauschten, Klinger zum Hammer und Dungl zum Dirigentenstab griff.

„The Vienna Tenors“ hielten es im zweiten Teil mit Frank Sinatra und gaben „Fly Me to the Moon“ und „New York, New York“ zum Besten.

Zum Ende des offiziellen Programms erfüllte sich Kapellmeister Klinger mit Ed Sheerans „Perfect“ einen persönlichen Wunsch, nämlich etwas ganz Aktuelles zu spielen. Vor 150 Jahren brachte die Polka „Ohne Sorgen“ von Josef Strauss selbst die Musiker zum Lachen. Die Stadtmusiker wünschten damit allen ein beschwingtes und optimistisches Jahr 2019.

Am 18. Jänner gibt es noch einmal eine Gelegenheit, das Neujahrskonzert zu genießen, und zwar um 19.30 Uhr im Stadttheater Znaim.