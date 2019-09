Sie ist alleinerziehend, arbeitet 20 Stunden und verdient damit zu wenig, um sich die Wohnung, in der sie jetzt mit ihren Kindern lebt, leisten zu können. Stunden aufstocken ist keine Option, weil dann niemand für die Kinder da ist. Schicksale wie dieses sind auch im Bezirk Hollabrunn keine Seltenheit. Bis sich die Mutter überhaupt getraut hat, um Hilfe zu bitten, sind viele schlaflose Nächte verstrichen. „Das ist von Türkis-Blau so kommuniziert worden. Wer zum AMS geht, ist ein Schmarotzer“, sagt Melanie Erasim.

Die SPÖ-Nationalratsabgeordnete aus dem Bezirk Mistelbach lud zur Pressekonferenz, um mit der Hollabrunner Bezirksfrauenvorsitzenden Elke Stifter und dem Hollabrunner Bezirksvorsitzenden Richard Pregler politisch über Frauen, Familie und Sicherheit zu sprechen.

„Es wurde de facto keine Frauenpolitik gemacht in den 18 Monaten der türkis-blauen Regierung.“Melanie Erasim, SPÖ-Spitzenkandidatin im Wahlkreis

Was einkommensschwache Familien gerade jetzt zusätzlich finanziell belaste, seien „unnötige Ausgaben zu Schulbeginn“, sagt Pregler. Derzeit treffe man in Niederösterreich viele ratlose Eltern, die nach den richtigen Heften für ihre Kinder suchen. In Wien sei das anders: „Das Material kommt von der Schule“, weiß Pregler, der Volksschuldirektor in Wien ist.

So stehen allen Schülern die gleichen Materialien zur Verfügung. Nur Persönliches, wie etwa Federpenale, müssen die Schüler selbst besorgen. „Wenn man den Schulen entsprechende Mittel gibt, wie im sozialdemokratisch geführten Wien, dann geht das“, sagt Pregler.

Der sozialdemokratische Einsatz habe in den 18 Monaten der türkis-blauen Regierung klar gefehlt, meint Erasim. In dieser Zeit sei „die Kluft zwischen Arm und Reich größer gemacht worden“. Als Beispiel führt sie den Familienbonus an, der nur für Gutverdienende eine steuerliche Entlastung bringe.

„2017 haben 350 Polizeibeamte gefehlt, 2019 sind es 400“

„Es wurde de facto keine Frauenpolitik gemacht“, klagt die Mutter zweier Kinder. Gleichberechtigung sei zwar auf Gesetzesebene erfolgt, die Gleichstellung aber noch lange nicht. „Typische Frauenberufe sind nach wie vor schlechter bezahlt, nur weil sie Frauenberufe sind“, meint Erasim. Darum würden 1.700 Euro als bedingungsloses Grundeinkommen besonders den Frauen helfen, finanziell Fuß zu fassen.

„Wir brauchen bessere Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen; vor allem in den Ferien“, weiß Elke Stifter. „Bei unserem tollen eingleisigen Zugverkehr kommt es sehr oft zu Verspätungen“, spricht die Stadträtin ein leidiges Thema an. „Die Eltern sitzen dann noch im Zug, obwohl sie eigentlich schon ihre Kinder abholen sollten.“

Weil gerade die FPÖ im Wahlkampf auf das Thema Sicherheit setzt, will Erasim den sozialdemokratischen Standpunkt verbreiten: „2017 haben 350 Polizeibeamte gefehlt, 2019 sind es 400.“ Die Bedingungen seien schlechter geworden. Verbessert habe sich mit freiheitlicher Regierungsbeteiligung also nichts, meint die 36-Jährige.

Das Argument, dass neue Polizeibeamte erst eine zweijährige Ausbildung durchlaufen müssen, lässt Erasim nicht gelten. Sie stellte 2018 eine parlamentarische Anfrage an Innenminister Herbert Kickl, ob ein Ausbau der Planstellen oder Polizeistationen geplant sei. „Es war damals schon nichts geplant“, zückt Erasim die Antwort.