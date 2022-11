Hollabrunn Obstpflücker-Aktion: Bürgerliste verärgert über Hürden

Lesezeit: 3 Min RH Red. Hollabrunn

Foto: Liste Scharinger

„Wer Dinge verhindern will sucht Gründe, wer etwas umsetzen will, schafft Lösungen“, kommentiert die Liste Scharinger die Antwort von Grünen-Stadträtin Sabine Fasching, warum das „Gelbes Band“-Projekt in Hollabrunn noch nicht umgesetzt ist.