Mit den Stimmen der ÖVP wurde bei der Gemeinderatssitzung vergangene Woche um 570.000 Euro ein 3.566 m 2 großes Grundstück zwischen Sonnleitenweg und Gerichtsbergkellergasse an die Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft „HEIM“ verkauft, die dort Reihenhäuser errichten will.

Gleichzeitig erwarb die Stadtgemeinde von der Genossenschaft das 1.569 m 2 große Grundstück in der Badhausgasse, das derzeit als Parkplatz neben dem Freibad dient. Ein Deal, der den anderen Fraktionen nicht gefiel.

Die SPÖ-Mandatare enthielten sich ihrer Stimmen; Grüne, Liste Scharinger und FPÖ waren dagegen. „Es ist ein Widerspruch in sich“, sagt Grünen-Klubobmann Georg Ecker und verweist darauf, dass in derselben Sitzung auf Betreiben seiner Partei einstimmig ein Antrag beschlossen wurde, dass Maßnahmen für eine geordnete Siedlungsentwicklung ausgearbeitet werden sollen. Mit dem Verkauf an die „HEIM“ werde das Bevölkerungswachstum weiter vorangetrieben; „ohne Plan und Ziel“, meint Ecker.

„Reihenhausanlage hat dort nichts verloren“

Das Ortsbild sei in Gefahr. Neben dem Kellerplatzl habe eine Reihenhausanlage nichts verloren, sagt Grünen-Gemeinderat Stefan Schnepf, der bereits gegen die Umwidmung der Fläche aufgetreten war.

Hollabrunn werde in den nächsten vier Jahren um bis zu 3.400 Einwohner wachsen, so Ecker: „Es ist fraglich, ob unsere Infrastruktur dafür ausgelegt ist. Schon jetzt gibt es vor allem am Morgen regelmäßig Verkehrsstaus, diese Probleme werden noch größer werden. Es gibt aber kein Konzept, wie damit umgegangen wird.“ Er bezweifelt auch, dass die soziale Infrastruktur und Versorgung dem Zuzug gewachsen sei.

„Die Kellergasse wird gar nicht berührt“, betont ÖVP-Stadtchef Alfred Babinsky. ÖVP

Für ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky ist die Kritik am Gerichtsberg-Deal völlig überzogen. Das sechs bis acht Reihenhäuser umfassende Projekt sei weit weg von der Kellergasse. Und oberhalb sei längst ein Grundstück an die Waldviertler Siedlungsgenossenschaft verkauft worden, die dort ebenfalls Reihenhäuser errichten wird. Dass die Verkäuferin eine Wiener Grünen-Politikerin war, wollte der Stadtchef nicht weiter kommentieren.

Reihenhäuser sind gefragt

Reihenhäuser seien derzeit jedenfalls „absolut gefragt“. Der Grüngürtel hin zur Kellergasse werde erhalten bleiben. Gleichzeitig sei es für die Stadt wichtig gewesen, das Grundstück neben dem Badhaus endlich zu bekommen. Die Parkfläche entlaste den Stadtkern.

Dass der Zuzug planlos vorangetrieben wird, sei nicht richtig, betont Babinsky. Immerhin gebe es das Entwicklungskonzept 2040 und ein Verkehrskonzept. Es sei auch ganz klar der Plan, an der Peripherie nicht alles zu verbauen und das Zentrum zu verdichten.

In der Wienerstraße, die lange ein Schandfleck an der Stadteinfahrt war, habe sich optisch bereits einiges getan. Neue Wege wie jener zwischen Schmiedgasse und Wienerstraße, Lothringerplatz und Einkaufszentrum oder der eben beschlossene Radweg zur Steinfeldgasse sollen motivieren, aufs Auto zu verzichten. „Bei jungen Familien gibt es hier schon ein Umdenken“, ist der Bürgermeister überzeugt.