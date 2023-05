Opposition will Bausperren und erzwingt nun Sondersitzung

„Die unkontrollierte Bautätigkeit auf der einen Seite und das fehlende Angebot für günstige Startwohnungen für junge Menschen auf der anderen Seite“ ruft die drei genannten Oppositionsparteien auf den Plan. Beklagt wird, dass diesbezügliche Anträge mehrmals erfolglos waren und der „Arbeitskreis Bausperre“ nach einmaliger Tagung von der ÖVP nicht mehr einberufen wurde.

Ziel der Sondersitzung sei eine Debatte und Anträge über die Entwicklung Hollabrunns. Es fehle an gezielten Projekten für junge Hollabrunner, die ihren ersten Schritt in eine eigene Wohnung gehen wollen. „Auf der anderen Seite fehlen strengere Bebauungsbestimmungen und der Schutz bestehender Grünräume“, sagt Grünen-Gemeinderat Georg Ecker, der der ÖVP vorwirft, das Thema der unkontrollierten Bautätigkeit nicht ernst zu nehmen. Der „Arbeitskreis Bausperre“ sei eine Farce gewesen und offenbar nach einmalige Tagung von der ÖVP eingestampft worden. „Wir sind weiterhin der Meinung, dass es für den Schutz von Grünräumen und des Ortsbildes eine Änderung der Bebauungsbestimmungen und bis dahin befristete Bausperren braucht“, betont Ecker.

Scharinger: „Jetzt agieren!“ - Dechant: „Nicht Handlanger sein!“

„Jetzt gezielt agieren statt später nur reagieren zu können - für uns ist die Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen für die ökologisch und sozial nachhaltige Entwicklung unserer Gemeinde eine der wichtigsten Kernaufgaben eines Gemeindevertreters“, erklärt LS-Stadtrat Wolfgang Scharinger, warum seine Liste hier mit im Boot ist. Die Gemeinde dürfe sich von den Wohnbauträgern nicht die Zügel aus der Hand nehmen lassen.

„Der jüngst einberufene Arbeitskreis fällt unter die Kategorie tarnen, täuschen und verschleppen“, kritisiert SPÖ-Stadtrat Friedrich Dechant und meint: „Es gibt kein Innenstadtkonzept, kein Konzept für das Messegelände rund um das ehemalige Redl-Areal und auch keinen Begleitplan für die vielen neuen Wohnungen in den verschiedensten Grätzeln.“ Die ÖVP solle nicht der Handlanger schwarzer Wohnbaugenossenschaften sein, sondern Wohnraum vor allem für junge Menschen schaffen: „Diese geförderten Wohnungen sollen klein, kompakt, leistbar und mit einer Altersobergrenze versehen sein. Ein Eigenheim zu errichten, ist ohnehin zum Luxus geworden.“

ÖVP-Stadtchef: „Ohne konkrete Vorschläge tu ich mir schwer“

„Ich bin ein bisschen überrascht“, sagt ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky zur Einberufung dieser Sondersitzung. Inhaltlich gehe es um dasselbe wie in dem Dringlichkeitsantrag, der im Rahmen der letzten Gemeinderatssitzung zur Diskussion gebracht wurde. Für den einberufenen Arbeitskreis unter der Leitung von ÖVP-Stadtrat Günter Schnötzinger hätte es einen Folgetermin gegeben. Das konkrete Anliegen der Opposition „habe ich noch nicht ganz verstanden“, so Babinsky, „ich hoffe, es gelingt am Mittwoch. Aber ohne konkrete Vorschläge tu ich mir schwer.“

Dabei, so Babinsky, war beim ersten Arbeitskreis-Termin ein Raumplaner vor Ort, um die rechtliche Situation für konkrete Vorschläge zu erklären. „Anscheinend hat das nicht interessiert. Jetzt haben wir halt eine Sitzung - soll so sein. Ich versteh's nicht, aber ist ja nicht so tragisch.“ Er sei jedenfalls keinesweg der Handlanger von Investoren, die Häuser oder Grundstücke kaufen und Projekte schaffen.“ Das passiere überall.

ÖVP-Schnötzinger: Maßnahmen müssen rechtlich halten

„Ich hätte schon einladen wollen. Jetzt spar ich's mir“, sagt ÖVP-Liegenschaftsstadtrat Schnötzinger auf NÖN-Anfrage zum nächsten geplanten Arbeitskreis-Termin. Beim ersten Treffen Ende April sei vereinbart worden, dass jede Fraktion ihre Ideen einbringt, was in den Bebauungsbestimmungen formuliert werden soll. Die eingelangten Meldungen sollten vom Baudirektor rechtlich geprüft werden.

Konkrete Rückmeldung gab es rasch von Ecker; auch die Liste Scharinger habe etwas abgegeben. „Da ging es um bereits behandelte und abgelehnte Anträge“, so Schnötzinger, der weiter dafür eintreten will, nichts übers Knie zu brechen, sondern Maßnahmen zu setzen, die Hand und Fuß haben und rechtlich halten.

„Wir sind nicht alleine Herr der Raumordnung“

Die Vorstellungen von ÖVP und Opposition würden gar nicht so weit auseinander liegen, merkt der ÖVP-Stadtrat an. Aber: „Wir sind als Gemeinde nicht alleine Herr der Raumordnung und wenn wir gewisse Vorstellungen beim Land nicht durchbringen, müssen wir andere Hebel finden“, argumentiert Schnötzinger. Und dementsprechend müsse man sich im Vorfeld abstimmen, den Dialog suchen und nicht von oben herab bestimmen.

Die Frage sei, welche Gebiete der Gemeinde besonderen Schutz benötigen und wo etwa ausreichend Schutz gegeben ist - etwa durch die Widmungsform Bauland-Agrargebiet (maximal vier Einheiten pro Grundstück) oder dort, wo kein Bebauungsplan gilt und großvolumiger Bau von Rechts wegen unzulässig sei.

Inhaltlich sieht Schnötzinger im Drittelantrag der Opposition wenig Substanz: „Da steht nichts drinnen.“ Dass es Georg Ecker zu langsam geht, sei durchaus verständlich. Doch eine allgemeine Bausperre, die dem Grünen vorschwebt? „Da fehlt mir die Phantasie“, hält Schnötzinger das für unrealistisch. Man könne nicht jegliche Bautätigkeit von Vornherein auschließen.

