PCR-Testangebot im Stadtsaal: "Bringt Pendlern nichts"

„Ich finde es ja grundsätzlich eine gute Idee, dass etwas getan wird in Hollabrunn und dass es PCR-Testangebote geben soll. Aber jetzt mal ehrlich: Wem bringt’s was, wenn das Angebot wieder nur in der Früh von 7 bis 9 Uhr angeboten wird?“, schreibt eine NÖN-Leserin.

Personelle Ressourcen sind die Krux, sagt Helmut Schneider. Foto: NÖN

Die PCR-Tests im Stadtsaal werden seit 24. Jänner täglich – außer sonntags – von 7 bis 9 Uhr angeboten. Doch das bringe den Pendlern nichts, die vor 7 Uhr in den Zug steigen oder eben schon im Büro sein müssen, klagt die NÖN-Leserin und meint: „Wenn, dann müsste es mehr Angebote fürs Wochenende bzw. auch nachmittags/abends geben, aber das ist wieder mal typisch Hollabrunn: Sie wollen was tun, aber das bringt eh wieder keinem was, der arbeiten geht.“

Was meint Hollabrunns Verwaltungschef Helmut Schneider dazu, der die Stadtsaal-Tests gemeinsam mit der Stadtapotheke auf die Beine gestellt hat? „Grundsätzlich gibt es eine perfekte Lösung für die Herausforderung der verpflichtenden, regelmäßigen Testungen für den Arbeitsplatz, die heißt Impfung!“

Nicht genug personelle Ressourcen

Natürlich sei der Stadtgemeinde bewusst, dass sich viele Bürger eine Ausweitung des neuen PCR-Testangebotes im Stadtsaal wünschen. Doch das Problem bei der Umsetzung seien die personellen Ressourcen, so Schneider.

Dass die Leserin das geschaffene Angebot grundsätzlich gut findet, sei erfreulich. „Wir sind jetzt wenige Tage in Betrieb und versuchen selbstverständlich, unser Angebot gemeinsam mit unserem Kooperationspartner laufend zu evaluieren. Medizinisches Personal zur Abstrichnahme ist aber leider sehr begrenzt verfügbar“, erklärt Schneider.

Übrigens: Ab 14. Februar wird es in Hollabrunn ein weiteres Angebot geben. Dann werden in der Ordination von Augenarzt Maximilian Fengler (Sparkassegasse 36/1/12) PCR- und Antigen-Covid-Tests durchgeführt. Mit Vorlage der e-card sind diese kostenlos und finden ohne Anmeldung zu den Ordinationszeiten statt (Montag bis Donnerstag, 9 bis 16 Uhr; Freitag, 9 bis 11.30 Uhr).

