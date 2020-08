Zwei Jahre ist es her, seitdem die Hollabrunner Pfadfinder das Grundstück am alten ATSV-Platz und somit auch ihr neues Heim erworben haben. Ihr altes Zuhause in der Robert Löfflerstraße wurde schon komplett geräumt. „Pfadfinder verlassen ihren Platz so, wie sie ihn vorfinden möchten, so haben wir das beim alten Heim auch gehalten“, schmunzelt Obmann Rainer Wunderl. Mit dem neuen Standort sei man aus mehreren Gründen sehr glücklich: Die Nähe zum Wald gebe mehr Möglichkeiten für die Heimstundengestaltung her. Ebenso verfüge man im Heim über viel mehr Platz.

Allerdings ist der Umbau der neuen Wirkungsstätte noch nicht ganz abgeschlossen: Der dreimonatige coronabedingte Umbaustopp habe daran auch Schuld getragen. Eine besonders wichtige noch ausstehende Aktion sei die Übersiedlung des Pizzaofens. „Seit wir ihn haben, hat es bei jedem Fest Pizza gegeben und einige Feste sind auch dadurch entstanden“, erklärt Gruppenleiterin Bernadette Letz die Signifikanz des Ofens. Deswegen wird die Aktion von vielen Pfadis – und wohl auch Interessierten, denn es wird nicht täglich ein Pizzaofen durch Hollabrunn chauffiert – beobachtet werden.

„Wir feiern gerne und solch große Leistungen feiern wir natürlich noch lieber.“ Bernadette Letz über die Übersiedelung, die trotz Corona gefeiert gehört.

Es wurde jedenfalls schon viel ehrenamtliche Arbeit geleistet. Hilfe sei auch von zahlreichen ehemaligen Pfadis gekommen. „Der Einsatz von allen ist für uns natürlich nicht selbstverständlich, deswegen möchten wir dafür Danke sagen“, erzählt Wunderl von seinen Plänen, ein „Danke-Fest“ für die Helfer zu veranstalten. Das Ziel der Gruppe sei es, im Jänner das neue Heim vollständig nutzen zu können und voller Motivation ins neue Jahr zu starten.

Das geplante große Eröffnungsfest Ende September wird auf viele kleine Feste aufgeteilt. Sobald es die Situation zulässt, soll aber auch noch groß gefeiert werden. Die Planungen sind bereits abgeschlossen, nur das Datum sei noch nicht fixiert. „Wir feiern gerne und solch große Leistungen feiern wir natürlich noch lieber“, erklärt Letz, warum eine Komplettabsage nicht infrage kommt.

Nicht nur die Renovierung des Heims wurde durch Corona zwischenzeitlich auf Eis gelegt: Seit März fanden keine Heimstunden mehr statt, einzige Ausnahme waren ein paar Treffen der ältesten Pfadfinder im Juni, bei denen der vorbereitete Sesselkreis mit zwei Metern Abstand nicht verlassen wurde.

Lange gab es auch Ungewissheit, ob es heuer ein Pfadfinderlager geben kann. Nach Umfragen bei den Eltern und allen anderen Beteiligten konnten zur Freude aller die jeweiligen Lager aber doch noch fixiert werden.

Die Programme dafür stehen seit wenigen Wochen fest – freilich mit strengen Sicherheitsmaßnahmen: Beispielsweise muss jeder das eigene Geschirr selbst abwaschen und in einem eigenen Sackerl behalten. Flächen- und Handdesinfektionsmittel werden immer verfügbar sein und nur Menschen aus demselben Haushalt dürfen im selben Zelt schlafen. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt, was dazu geführt habe, dass in einer Altersstufe nicht alle mitkommen können, die gerne dabei wären.

Pfadi-Lager bei Graz und in Waidhofen/Ybbs

Die zwei jüngsten Gruppen bleiben auch – zu unterschiedlichen Zeiten – im Pfadfinderheim. Die Jüngsten dürfen dort nur an ihrem gekennzeichneten Schlafplatz übernachten und es wird keine Spiele mit Vollkontakt geben. „Wir wollen, dass die Kinder Spaß haben, ohne dass sie sich zu nahe kommen“, erläutert Letz.

Die älteren Gruppen mit Pfadis, die mindestens 14 sind, können ihr Lager auch weiter weg verbringen: Für die 14- bis 20-Jährigen geht es in die Nähe von Graz und für die ältesten Pfadis nach Waidhofen an der Ybbs.

Ähnliche Maßnahmen setzen übrigens all jene Gruppen, die ihr Lager in Hollabrunn abhalten, wobei es wesentlich weniger als geplant sind, die das Lager 2020 in der Stadt mit der Postleitzahl 2020 verbringen.

Die Gestaltung der Heimstunden ab September sei trotz umfassendem Präventionskonzept noch ungewiss, hier wolle man sich nach den Regelungen für Schulen richten und Erfahrungen aus den Lagern einfließen lassen, erklären die Pfadi-Chefs. Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, wie Fiebermessen, stünden ebenfalls im Raum.

„Es ist komplett neu, dass das Lager als Probe für die Heimstunden genutzt wird. Normalerweise bereiten wir uns während des Jahres auf das Lager vor“, denkt Wunderl laut über die Umstellung nach. Trotz allem sei man gemäß dem Leitspruch der Pfadfinder „allzeit bereit“ und darauf vorbereitet, aufgrund der Coronasituation länger flexibel bleiben zu müssen.