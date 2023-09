Hollabrunn Photovoltaik im Grünland: Bürgerliste will Volk fragen

Photovoltaik im Grünland? Das Volk soll darüber entscheidet, befindet die Liste Scharinger in Hollabrunn. Foto: RWA

E ine Bürgerbewegung sammelt in Hollabrunn mit FPÖ-Rückenwind Unterschriften gegen PV-Freiflächenanlagen, in der Gemeinde wird emotional darüber debattiert, ob denn das die Landschaft verschandelt und überhaupt notwendig ist. Die Liste Scharinger wirft nun eine Volksbefragung in die Kontroverse.

Bürgerliste-Stadtrat Wolfgang Scharinger erinnert an den bald drei Jahre alten Beschluss, für die Errichtung von Windkraftanlagen im Gemeindegebiet eine Volksbefragung durchzuführen, deren Ergebnis einem Gemeinderatsbeschluss gleichzusetzen sei. Nun zeige die Diskussion um die geplante Umwidmung von Grünland für die Errichtung von Photovoltaikanlagen ein ähnliches Bild. Scharinger kündigt daher an, einen entsprechenden Antrag einzubringen, auf dass die Bevölkerung eine bindende Entscheidung trifft. Studien besagen übrigens, dass die Energiewende ohne ein gewisses Maß derartiger Anlagen nicht gelingen wird, wie ÖVP und Grüne in ihrer Argumentation schon mehrfach betont haben. Das ebenfalls viel diskutiert Windkraftprojekt stockt indes weiter. Ein Zeitpunkt für eine Volksbefragung konnte bisher nicht festgelegt werden. Zuletzt hieß es, dass es mit dem potenziellen Betreiber noch wichtige Rahmenbedingungen abzustecken gibt.