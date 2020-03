Pkw-Lenkerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt .

Bei einem Verkehrsunfall in Hollabrunn ist Dienstagfrüh eine Pkw-Lenkerin schwer verletzt worden. Das Auto der Frau war im Bereich einer Baustelle (S3 / L27) mit einem Lkw kollidiert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die 36-Jährige wurde per Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Horn geflogen.