Das Projekt ist für mich eine Herzensangelegenheit und ich will damit auch einen weiteren Anziehungspunkt in Hollabrunn schaffen!“, sagt Sportmediziner Gunter Leeb über den Motorikpark®, der im Hollabrunner Wasserpark entstehen soll. Am Montagabend präsentierte er das Vorhaben für potenzielle Unterstützer in der Wirtschaftskammer.

Leeb verfolgte die Diskussionen rund um die weitere Nutzung des Areals und kam so auf die Idee, dieses Kleinod der Stadt optimal für die Gesundheit und Fitness der Bevölkerung zu nutzen.

Motorikpark® nach sportwissenschaftlichen und sportmedizinischen Grundlagen

Gemeinsam mit der Stadtgemeinde Hollabrunn präsentierte der Hollabrunner den Plan im Rahmen einer Leader-Gemeinden-Sitzung. Schnell war klar, dass dieses Projekt Zukunft haben soll.

Mit Thomas Birnleitner von „Motorikdreams“ wurde ein Plan für den Motorikpark® ausgearbeitet. Dieser wird nach sportwissenschaftlichen und sportmedizinischen Grundlagen eingerichtet und soll so zu einer massiven Aufwertung des Wasserparks und somit auch des Hollabrunner Zentrums beitragen.

Die Stationen des Motorikparks® sollen die Leistungsfähigkeit, Fitness und Koordination der Hollabrunner zu erhöhen und somit einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheit in der Stadt leisten. Gerade auch die vielen Schulen könnten im Rahmen von externen Turnstunden wesentlich profitieren, so Leeb.

Harmonisches Gesamtbild soll geschaffen werden

Der Motorikpark® wird in die bestehende Natur des Wasserparks eingebettet, um ein harmonisches Gesamtbild zu schaffen. Trainieren sollen dort in Zukunft alle Altersklassen, vom Kindergartenkind bis zu Senioren. Außerdem sollen ambulante Reha-Gruppen für chronisch Kranke über das SportMedCenter Hollabrunn zum Trainieren eingeladen werden.

Geplant sind 20 Stationen mit 72 Einzelgeräten, bei denen sämtliche motorische Grundfähigkeiten geschärft werden können. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Koordination, Kraft, Flexibilität und Schnelligkeit.

Bereits im April soll mit dem Bau begonnen werden, die Eröffnung ist für den 21. Juni geplant.

Firmen, Vereine und Privatpersonen haben die Möglichkeit, einen finanziellen Beitrag zur Errichtung des Motorikparks® zu leisten. Nähere Infos zu Optionen und Gegenleistungen geben Vizebürgermeister Alfred Babinsky oder Mediziner Gunter Leeb.