An Zufall glaubt längst keiner mehr. Nachdem es in jüngerer Vergangenheit mit der Holzhütte bei der Volksschule sowie den Toilettanlagen beim Motorikpark und beim Rathaus schon dreimal Feueralarm bei öffentlichen Einrichtungen in Hollabrunn gab, war Sonntagfrüh die Mittelschule betroffen – und der Schaden ungleich höher.

Kurz nach 5.30 Uhr raste die Feuerwehr zum Einsatzort, ein Teil der Fassade auf Seite der Bachpromenade stand in Vollbrand. Insgesamt acht Atemschutztrupps aus fünf Feuerwehren (Magersdorf, Hollabrunn, Oberfellabrunn, Suttenbrunn und Wullersdorf) waren bei den Löschmaßnahmen im Einsatz. „Nur wenige Minuten später wäre die Lage deutlich schlimmer gewesen“, berichtet Stadtfeuerwehrchef Markus Pfeifer.

Der Schaden ist dennoch enorm, wurde am Montag mit 300.000 bis 400.000 Euro beziffert. Lagerräume, WCs, aber auch die Musikschule wurden teilweise schwer in Mitleidenschaft gezogen. Unter Leitung des zuständigen Bezirkssachbearbeiters Christian Holzer rückten Schadstoffeinheiten zur Schule aus, um verschiedene Stoffe aus dem Chemiesaal zu bergen und entsorgen.

Hinweise auf mögliche Tatverdächtige

Ausgegangen war das Feuer von Mülltonnen vor dem Gebäude, am Montag bewahrheitete sich der Verdacht, dass der Brand – offenbar an sechs Stellen – gelegt worden sein dürfte. Beamte des Bundes- und Landeskriminalamts waren mit Brandspürhunden und Drohne vor Ort. Es gab Hinweise auf mögliche junge Tatverdächtige.

Obwohl ein Gebäudeteil nicht zuletzt aufgrund des beißenden Geruchs am Montag nicht benützbar war, konnten die Schüler normal unterrichtet werden, wie Direktor Bernhard Aschinger auf NÖN-Anfrage schilderte: „Wir haben am Sonntag noch einen Notfallplan erstellt, wir kriegen das hin.“ In vier Wochen sollen die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein.