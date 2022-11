Hollabrunn P&R beim Umspannwerk bekommt APCOA-Zufahrtssystem

Foto: ÖBB/Fritscher

S eit 2004 betreiben die ÖBB die Park&Ride-Anlage beim Umspannwerk in Hollabrunn, gegenüber der HTL. In den kommenden Wochen wird auch bei diesen Parkplätzen ein Zufahrtssystem in Betrieb genommen, das das Parken mit einem gültigen Öffi-Ticket weiterhin kostenlos ermöglicht. Ansonsten fallen Gebühren von bis zu 50 Euro pro Tag an.