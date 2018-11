"Ich bin mit dem Landesklinikum Hollabrunn seit vielen Jahren tief verbunden und schätze das Haus und die dort tätigen Menschen", sagt die neue Kaufmännische Direktorin des Hollabrunner Krankenhauses. Seit 1. November leitet Margit Pröglhöf das Landesklinikum und beerbt damit Andreas Mikl, der seit 1. September die Leitung des Universitätsklinikums Tulln inne hat.

25 Jahre ist Pröglhöf bereits am Landesklinikum Hollabrunn tätig. Deshalb kennt sie die Menschen dort genau: "Die Zusammenarbeit mit der Pflegedirektorin und der ärztlichen Direktorin ist von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung sowie der Freude am gemeinsamen Arbeiten geprägt."

Ihre bisherigen Tätigkeiten umfassten die Assistenz im kaufmännischen Bereich sowie die Koordination des Facility-Managements und die Führungsverantwortung für die Mitarbeiter der Hausaufsicht. Nachdem Pröglhöf von Dezember 2014 bis Februar 2015 die kaufmännische Direktion interimistisch leitete, wurde sie im März 2015 zur stellvertretenden Kaufmännischen Direktorin bestellt, In dieser Position eignete sie sich zusätzliche Kenntnisse an und erlangte einen vertiefenden Einblick in die kaufmännische Betriebsführung hinsichtlich der wirtschaftlichen, administrativen und technischen Gebarungen.

Ihr "profundes Know-how" und ihre fachspezifischen Ausbildungen seien die perfekten Voraussetzungen für die künftige Tätigkeit als Kaufmännische Direktor, meint Landesrat Stephan Pernkopf. "Ich freue mich, dass wir mit Margit Pröglhöf eine erfahrene und bestens ausgebildete Mitarbeiterin für diese Position gewinnen konnten."

Nach der Matura absolvierte Pröglhöf den einjährigen Speziallehrgang für medizinische Verwaltung, dessen Abschluss die Diplomprüfung vor der Ärztekammer Wien war. Weiters nahm sie am Leadership-Programm der NÖ Landeskliniken-Holding teil. Eine berufsbegleitende Ausbildung zur Health Care Managerin und zur diplomierten Krankenhausbetriebswirtin an der Wirtschaftsuni Wien schloss Pröglhöf mit ausgezeichnetem Erfolg ab.