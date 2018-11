Erinnerung kann heilsam sein. Erinnerung kann aber genauso gut schmerzhaft sein. Diese zwei Seiten der Erinnerung versucht das Projekt „Gedenken und Bedenken in Hollabrunn“, initiiert von Gabriele Bodei und Patrizia Mantler-Stockinger, zusammenzubringen.

„In Hollabrunn gibt es kaum Wissen über eine lebendige jüdische Gemeinde vor 1938. Über die Zeit von 1938 bis 1945 herrscht ebenso Unwissen, genauso über die vielen nichtjüdischen Opfer des Nationalsozialismus“, schreiben Bodei und Mantler-Stockinger in ihrer Projektbeschreibung über ihre Motivation.

14 Entwürfe für das Mahnmal wurden eingereicht

Das nach außen hin sichtbarste Ziel des Projekts war ein Mahnmal zum Gedenken an die Verbrechen des Nationalsozialismus. Vorgabe war jedoch nicht die Gestaltung durch einen Künstler, sondern die Auseinandersetzung von Schülern mit diesem Thema.

Insgesamt 14 Entwürfe von Schülern wurden eingereicht. Vier davon schafften es in die weitere Auswahl. Schließlich entschied sich die fünfköpfige Jury, der unter anderem der Direktor des Österreichischen Jüdischen Museums in Eisenstadt, Johannes Reiss, angehörte, im Juni dieses Jahres in zwei Wahldurchgängen einstimmig für den Entwurf der Schüler der HAK mit dem Titel „Fehlende Puzzleteile“.

Die Teenager wollten damit zum Ausdruck bringen, dass durch die Vertreibung der jüdischen Bürger eine Lücke in der Gesellschaft entstanden ist, die nie mehr gefüllt wurde.

Puzzel als Sinnbild für Gemeinschaft

Auf einem grauen Betonsockel ragen zwei riesige rostige Eisenplatten empor, in die ein Puzzle eingraviert ist. Diese stellen die Bevölkerung Hollabrunns als eine Gemeinschaft dar. Insgesamt fehlen drei Puzzleteile, die für alle Opfergruppen des Nationalsozialismus stehen sollen.

Das Mahnmal wurde nach dem Entwurf von Schülern der HTL Hollabrunn, der Firma CLA-Tech aus Guntersdorf und der Stadtgemeinde Hollabrunn umgesetzt.

Mit der feierlichen Enthüllung des Mahnmals am 9. November um 10 Uhr an seiner Bestimmungsstätte, am Kirchenplatz vor der BHAK, ist dieser Teil des Projekts beendet. Mit dem Mahnmal ist aber auch ein weiterer Anspruch mit Leben erfüllt worden: „Geschichte sollte zur gegenwärtigen Sinnstiftung werden“, beschrieben die Initiatorinnen in einem Kompendium, das für die Schüler und ihre Arbeit an dem Projekt zusammengestellt wurde, ein unsichtbares Ziel.

Schweigen nach Jahrzehnten gebrochen

Die Idee, aus der Geschichte lernen zu können, war die Basis für einen weiteren Teil des Projekts. Marlene Groihofer zeichnete in ihrem Buch „Gelebt, erlebt, überlebt“ die Geschichte von Getrude Pressburger auf, die nach Jahrzehnten ihr Schweigen brach, um der Journalistin von ihrer Familie zu erzählen, die dem Nationalsozialismus zum Opfer gefallen ist.

Im Mai erzählte Groihofer den Schülern von ihrer Begegnung mit Getrude Pressburger im Rahmen einer Lesung im Erzbischöflichen Seminar.

Den offiziellen Schlusspunkt des Projekts „1938 – 2018 Gedenken und Bedenken in Hollabrunn“ bildet eine große Veranstaltung im Stadtsaal am 11. November um 15 Uhr, bei der unter anderem auch die weiteren Mahnmalentwürfe zu sehen sein werden.