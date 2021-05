Pumptrack-Projekt ist nicht das Ende der Fahnenstange .

An der Ecke Aumühlgasse/Josef Weisleinstraße - also in unmittelbarer Nähe des zukünftig geplanten Schulcampus - soll über die kommenden Jahre ein großes Freizeitareal entstehen. Dieses soll der Jugend und allgemein der Gesundheit der Hollabrunner dienen.