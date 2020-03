Grundsätzlich hält der rote Bezirkschef Richard Pregler „g’scheit“, die Meinung der Mitglieder zu erfragen. Er selbst habe bereits an der Umfrage teilgenommen. „Und natürlich habe ich unsere Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner unterstützt.“ Warum? „Sie ist die Person, die ich mir am besten an unserer Spitze vorstellen kann.“

Der Immendorfer weiß, dass „andere nicht müde werden, sie zu bekämpfen“. Er ist aber überzeugt, dass die Befragung für Rendi-Wagner positiv ausgehen werde.

Die internen Querelen seien das eigentliche Übel. Es gebe „grobe Schwierigkeiten in der Kommunikation“. Pregler rechnet der Parteivorsitzenden hoch an, dass „sie ihren Mann steht und nicht einfach verschwindet, wie manche in der Vergangenheit“. Er vermisst jedoch Fragen in Richtung „einer notwendigen Strukturreform“.

Lion Dungl ist Vorsitzender der Sozialistischen Jugend (SJ) von Hollabrunn. Der 19-Jährige wird an der Befragung teilnehmen, allerdings: „Ich werde Pamela Rendi-Wagner das Vertrauen nicht aussprechen.“ Das habe die SJ bei ihrem Verbandstag in Linz beschlossen. „Die inhaltliche Erneuerung hat es mit ihr leider nicht gegeben, Entscheidungen werden und wurden im Alleingang gemacht, Mitarbeiter wurden ohne Vorankündigung gekündigt“, zählt Dungl einige Gründe auf. Aber: „Die Probleme der SPÖ liegen nicht an einer Person alleine.“

„Endlich wieder auf Inhalte beziehen“

Wie Dungl die Partei, die bei den jüngsten Wahlen einige Verluste verzeichnen musste, auf Vordermann bringen würde? „Wir müssen uns endlich wieder auf Inhalte beziehen, statt uns ständig mit uns selbst zu beschäftigen.“

NOEN SPÖ-Bezirksvorsitzender Richard Pregler steht hinter der Bundesparteichefin.

Gerade in Zeiten, in denen Rechtsextremismus wieder salonfähig werde und Menschlichkeit verloren gehe, wie Dungl sagt, sei es wichtig, geschlossen und gemeinsam einen starken Gegenpol zu bilden – „für Menschlichkeit, Gleichheit und Solidarität.“ Hier stimmt auch Pregler zu: „Das, was uns stark gemacht hat, ist Solidarität und Freundschaft.“

Für Mailbergs Bürgermeister Herbert Goldinger ist es ebenfalls klar, an der Befragung teilzunehmen. „Ich überlege, Pamela Rendi-Wagner das Vertrauen auszusprechen. Ganz habe ich mich noch nicht entschieden“, bleibt Goldinger noch vage. Die aktuelle Situation der SPÖ sieht das Partei-Urgestein nicht so schlecht, „wie sie von manchen Mitgliedern und den Medien schlechtgemacht wird“. Wenn Krisen auftauchen, wie aktuell etwa das Coronavirus oder die Flüchtlingskrise, werde deutlich, dass es auch in anderen Parteien Probleme gebe und nicht alles eitel Wonne sei. Kanzler Sebastian Kurz müsse sich mit interner Kritik und Uneinigkeiten auseinandersetzen.

„So gesehen ist unsere Situation meiner Meinung nach gar nicht so schlecht“, findet Goldinger.