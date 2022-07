Radfahrer flogen durch die Luft: Action pur bei Pumptrack-Series

Werbung

Ein ganzer Tag im Zeichen des Pumptracks, das war der vergangene Samstag in Hollabrunn auf dem neuen Asphalttrack – der im Herbst 2021 offiziell eröffnet wurde – in der Aumühlgasse. Grund war, dass die Austrian Pumptrack Series 2022 in der Bezirkshauptstadt gastierte.

Worum ging es? Pumptrack ist eine speziell geschaffene Mountainbikestrecke (engl. kurz track). Das Ziel ist es, darauf, ohne zu treten, durch Hochdrücken (engl. pumping) des Körpers aus der Tiefe am Rad Geschwindigkeit aufzubauen. Der Radfahrer steht dabei auf den Beinen und sitzt nur kurz zum Starten im Sattel. Pumptracks sind vor allem wegen ihrer Einfachheit so beliebt – und genau dieses Ziel verfolgte auch die Rennserie.

Bei allem Sport: „Spaß steht im Vordergrund“

Mitfahren konnten alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die mit einem Laufrad, BMX, Dirtbike oder Mountainbike fahren können – es gab keine fahrtechnischen oder konditionellen Herausforderungen. „Der Spaß steht bei uns im Vordergrund“, erklärt Cheforganisator Ben Schwendtner, der von der Hollabrunner Anlage begeistert ist. Bereits ab dem Kleinkindalter konnte der Pumptrack Hollabrunn dank des spielerischen Zugangs zur Bewegungsförderung sicher benützt werden. Wie in den vergangenen Jahren erfolgte der Rennablauf dann nach dem Konzept: Zuerst Training, danach zählt die schnellste fliegende Runde. Die Klassen Junior Elite und Elite absolvierten jeweils zwei Durchgänge.

Am Ende gab es folgende Sieger: In den Eliteklassen siegten Marcel Pelzer (Willering in 11,887 Sekunden) und Nina Hornung (Gießhübl/16,302), bei der Junior Elite Benedikt Hochfelsner (Straßwalchen/ 12,714) und Johanna Groschupfer (St. Valentin/14,383). Auch für Lokalmatadore gab es Grund zum Jubeln: Emilia Domanig aus Hollabrunn gewann in knapp 40 Sekunden bei den Kids Girls 2022, Jahrgänge 2014-2017.

Schwendtner und Co. planen, 2023 wieder nach Hollabrunn zu kommen: „Die Anlage ist für so ein Event perfekt, wenn die Veranstalter es wieder wollen, kehren wir gerne zurück. Vielleicht dann noch mit mehr Lokalmatadoren.“

