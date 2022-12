Resetarits im Stadtsaal: wenig kritisch, dafür nostalgisch

Werbung

„Das soll kein aktuelles, kritisches Kabarett-Programm sein, weil da kenn‘ ich mich nicht mehr aus“, gab Lukas Resetarits die Richtung des Abends im Hollabrunner Stadtsaal vor.

Vielmehr spricht der 75-jährige Kabarettist und Schauspieler in „Über Leben“ eben über sein Leben und die Vergangenheit. Die Lacher waren ihm sicher, als er etwa über Schulferien in Stinatz, den Kampf um das Vierteltelefon oder die „Rauchpflicht“ an Wiener Postämtern in den 50er-und 60er-Jahren in gekonnter Manier zu berichten wusste.

„Die Demenz schleicht sich schon von hinten an, aber ich hör‘ sie nicht, weil ich auch schon derisch bin“, verkündete Resetarits. Nichtsdestotrotz bewies er einmal mehr, dass er noch lange auf die Bühne gehört.

