Das Programm, das sich über Amstetten, Kirchstetten, Krems, Loosdorf, Melk oder Mistelbach erstreckt, umfasst Kinder- und Jugendliteratur, Romane, Krimis, Lyrik, niveauvollen Ratgeber und Erfahrungsberichte sowie spannende Biografien.

Das Ziel von „Das Land liest“ ist es, die Leistungen von Bibliotheken in den Mittelpunkt zu stellen, Leser als neue Mitglieder zu gewinnen sowie den ungebrochenen Stellenwert und Charme von Büchern auszustellen. Der für öffentliche Bibliotheken zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko dazu: „Unsere rund 250 Bibliotheken in Niederösterreich sind so viel mehr als manche meinen.“ Unter anderem kann man sich auch in Retz davon überzeugen.

Am 9. September um 19 Uhr sind Jaroslav Rudiš und Vladimir Vertlib in der Stadtbücherei zu Gast. Der 49-jährige Rudiš ist ein tschechischer Schriftsteller, Dramatiker und Drehbuchautor, der auch in deutscher Sprache schreibt. Bei Vladimir Vertlib (55) handelt es sich um einen österreichischen Schriftsteller russisch-jüdischer Herkunft. Das Motto, unter dem die beiden an diesem Abend, moderiert von Klaus Zeyringer, lesen werden, lautet: „Aufmüpfiges Alter“.