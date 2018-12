Es ist schon eine logistische Herausforderung, insgesamt 24 Kapellen den idealen Rahmen zu bieten, sich bei der alljährlichen Konzertmusikbewertung bestmöglich zu präsentieren. Hollabrunn und Retz teilten sich die Aufgabe als Gastgeber und taten ihr Bestes, den Ansprüchen zu genügen.

Am 18. November war der Hollabrunner Stadtsaal Schauplatz dieser abwechslungsreichen Veranstaltung, die sich – abseits der Fanclubs der Kapellen – mehr Zuschauer verdient hätte. Denn zu erleben gibt es nicht weniger als einen durchaus repräsentativen Querschnitt durch den Leistungsstand der heimischen Musikkapellen.

Beim zweiten Teil der Konzertmusikbewertung, vergangenen Sonntag in Retz, waren die Regeln natürlich unverändert. Die Musikvereine traten in vier Wertungsstufen an, wobei „D“ die höchste Klasse kennzeichnete und mit vier Kapellen das kleinste Teilnehmerfeld bildete. Die größte Dichte an Teilnehmern gab es in der Stufe „B“ mit neun Musikformationen.

Jury bewertete die Musiker

Bewertet wurden die Leistungen der Musiker durch eine dreiköpfige Jury – mit dem Amstettner Bezirkskapellmeister Robert Wieser, dem Wieselburger Musikschuldirektor Johannes Distelberger und Landeskapellmeister-Stellvertreter Gerhard Schnabl –, die unmittelbar nach dem Absolvieren des Wahl- und des Pflichtstücks ihre Punkte abgab.

Die Experten legten dabei ihr Augenmerk beziehungsweise ihr Gehör besonders auf Rhythmus und Zusammenspiel, Ton- und Klangqualität oder Interpretation und Stilempfinden, um nur drei Kriterien zu nennen.

Die Leistungsschau der Kapellen, die niemand als Wettbewerb beschreiben möchte, kennt zumindest eine Kapelle mit den meisten Punkten: die Stadtkapelle Retz.