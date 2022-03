Prima la musica 2022: Drei Ensembles aus dem Bezirk nach Vorarlberg

Werbung

Beim Landeswettbewerb „prima la musica“ wurden insgesamt 135 Musikschüler für ihre Leistungen von der Jury mit Empfehlung zum Bundeswettbewerb, der diesmal von 20. bis 31. Mai in Feldkirch stattfindet, belohnt.

Aufgrund der anhaltenden Covid-Pandemie hatte sich der Veranstalter wie im Vorjahr dazu entschlossen, einen Teil des Jugendmusikwettbewerbs auf der digitalen Bühne auszutragen. Der Großteil konnte aber unter Einhaltung aller nötigen Schutzmaßnahmen in Präsenz stattfinden.

Die Direktoren der beiden großen Musikschulen im Bezirk, Martin Haslinger (Hollabrunn) und Gerhard Forman (Retz), konnten sich über drei Ensembles freuen, die sie ins Ländle entsenden können. „Quintessenz“, ein Blechblas-Ensemble, und die Holzbläsergruppe „Elemkaluja extended“ werden die Walter Lehner Musikschule vertreten, das Schlagzeug-Duo „ConTakt“ wird die Fahne des Musikschulverbandes Retzer Land hochhalten.

Fünf Talente aus der Retzer Schule und elf aus der Hollabrunner nahmen in St. Pölten teil. Über einen Wettbewerb in schwierigen Zeiten sprach die NÖN mit Martin Haslinger und Gerhard Forman.

NÖN: Wie haben sich die besonderen Umstände des Wettbewerbs angefühlt?

Gerhard Forman: Alle unsere Ensembles waren aufgrund des Alters zum Präsenzwettbewerb eingeladen. Leider mussten drei von fünf Ensembles wegen Corona absagen. Das ist aufgrund der langen Vorbereitung sehr schade.

Martin Haslinger: Die Musikschule hat heuer nicht viele Teilnehmer entsendet. Das ist den unsicheren Möglichkeiten in der Vorbereitung geschuldet. Auch die Tatsache, dass von vornherein die Altersgruppen A und B via Datenübertragung bewertet werden sollten, spielte eine Rolle bei der Motivation, der Schüler. Die wirklich sehr speziellen Umstände haben sich in den zwei Wochen vorm Wettbewerb ergeben, als die Maskenpflicht fiel und die Lockerungen da waren. Dass sich die Kinder und deren Familien im entscheidenden Moment nicht angesteckt haben, war sicher der größte Erfolg. Das Fehlen auch nur eines Ensemblemitglieds hätte viel Arbeit mit einem Schlag zunichtegemacht.

Wie viel Bestätigung ist das gute Abschneiden Ihrer Schüler dafür, dass trotz Corona wertvolle musikpädagogische Arbeit geleistet wurde?

Haslinger: Grund für unser gutes Abschneiden war die verantwortungsvolle Wahl der Teilnehmer durch die Lehrkräfte. Selbstverständlich auch der umfassende Probenaufwand. Mit normalen Unterrichtseinheiten lassen sich keine derartigen Ergebnisse erzielen. Die Lehrkräfte haben Unmengen an Mehraufwand betrieben.

Forman: Nur ausgewählte Schüler nehmen am Wettbewerb teil. Es sind ohnehin Schüler, die überaus motiviert sind. Die Tatsache, dass wir wochenlang nicht im Ensemble proben durften, hat die Vorbereitung etwas schwieriger gemacht. Wichtig ist – und das ist auch geglückt –, dass die Schüler absolut gelungene Auftritte absolviert und vom Wettbewerb profitiert haben.

Wurde Musik durch Corona für Ihre Schüler noch wichtiger?

Forman: Musik ist etwas, was man gerne mit anderen macht. Musik ist verbindend. Der Umstand, dass Ausgangssperren und verbotener Gruppenunterricht das gemeinsame Musizieren nicht möglich machten, war sehr hinderlich.

Haslinger: Die Corona-Pandemie hat vor Augen geführt, dass das Musizieren einerseits und die Live-Rezeption andererseits, also das Erleben von Kultur, zu den am meisten unterschätzten Dingen zählen. Erst durch deren Fehlen wurden wir darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig dies für unsere Befindlichkeit wirklich ist. Oder, um es mit anderen Worten zu sagen: Erst wenn keine Pflanzen mehr da sind, merkt man, dass man keine ,Bits‘ und ,Bytes‘ essen kann.

