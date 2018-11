In Spitzenzeiten bilden sich schon jetzt lange Schlangen in den Bahnhöfen Hollabrunn und Retz und viele Menschen stehen ratlos am Automaten, meinen SPÖ-Mandatare aus dem Bezirk rund um ihren Vorsitzenden Richard Pregler. Sie fordern die Wiedereröffnung der geschlossenen Bahnhofskassen.

Oft passiere Kunden der Kauf von viel zu teuren Karten. „Ohne persönliche Beratung am Schalter geht es in bestimmten Situationen einfach nicht“, klagt der Retzer Vizebürgermeister Alfred Kliegl. Dass sich der Bahn-Partner in der Weinstadt, der auch Tickets verkauft, am Hauptplatz statt in Bahnhofsnähe befindet, sei keine befriedigende Lösung. „Man muss schon ein Insider sein, um zu wissen, an wen man sich wenden kann“, meint Stadträtin Elisabeth Germann. Vor allem bei Reklamationen, telefonischen Reservierungswünschen oder Umtauschfragen würden die Kunden im Regen stehen. Der Umstieg auf Öffis werde dadurch gerade für die ältere Generation wieder ein Stück schwerer gemacht. Und: Das Zusperren der Schalter stehe auch im krassen Widerspruch zur Forderung, die Nordwestbahn zwischen Stockerau und Retz attraktiver zu machen.

„Ich kann versichern, dass die ÖBB vor einer eventuellen Änderung immer auf die Gemeinde zukommen werden und keine bestehende Personenkasse geschlossen wird, ohne dass ein Alternativstandort vorhanden ist“, betont indes ÖBB-Sprecher Christopher Seif auf NÖN-Anfrage.

Mobilitätsberater helfen beim Umgang mit Fahrkartenautomaten

Wichtig sei es, eine gute Betreuung vor Ort unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Rahmens anbieten zu können. „Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass wir die Senioren nicht im Regen stehen lassen. Wir bieten immer wieder Schulungen an, bei denen die Fahrkartenautomaten erklärt werden.“ Mobilitätsberater helfen, direkter und besser auf die wichtige Zielgruppe der Senioren zuzugehen und ihnen das umweltfreundliche Verkehrsmittel Bahn näherzubringen.

In Hollabrunn habe der Bahnhofsgreißler („Nah & Frisch punkt“) in kürzester Zeit breite Akzeptanz gefunden. Durch längere Öffnungszeiten habe sich das Service sogar verbessert. Und es wurde in Niederösterreich ein Pilotprojekt gestartet, mit dem sich die ÖBB breiter aufstellen wollen, um ihren Kunden den Kauf von Tickets möglichst flächendeckend zu ermöglichen. Dazu werden regional passende Partner gesucht. Die Post ist einer davon, andere (Tourismusbüros, „Bahnhof in der City“, Trafiken wie in Retz) können folgen. „Darunter können auch Orte sein, wo es aktuell keinen persönlichen Ticketverkauf gibt“, betont Seif. Er weiß: „Attraktive Öffnungszeiten und die Möglichkeit, ein Ticket oft direkt im Ort zu kaufen, wird von vielen geschätzt.“

Die laufenden Kooperationen werden stetig evaluiert und analysiert, um gegebenenfalls Maßnahmen für Verbesserungen zu setzen.