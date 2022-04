Ukraine-Hilfe: "Unsere Herzen sind von Dankbarkeit erfüllt"

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse Hollabrunn 2022

„Mein Gewissen quält mich, weil es mir hier so gut geht“, sagt die 36-jährige Olga. Sie musste mit ihren beiden Töchtern, 9 und 11 Jahre alt, aus Kiew fliehen und war Teil jener Gruppe, die Anfang März bei der Caritas in Hollabrunn ankam. Sie ist nun mit ihren Kindern bei Bernd und Katrin Gschweicher in Rö schitz untergekommen.

Die Caritas ist im Moment an drei Schauplätzen zugleich mit ihrem Know-how für flüchtende Menschen mit und ohne Behinderung aktiv: in der Ukraine, in den Nachbarländern und in Österreich. Hauptamtliche und Freiwillige engagieren sich gemeinsam. „Die Aufnahme von 42 Personen aus der Ukraine im Johanneshaus Hollabrunn fand einen guten Fortgang“, berichtet Regionalleiter Thomas Krottendorfer.

Mittlerweile haben alle eine mittel- bis längerfristige Wohnmöglichkeit gefunden, zumeist in privat zur Verfügung gestelltem Wohnraum. 29 Personen blieben in Niederösterreich, darunter vier Familien, elf Frauen und Kinder, die in Röschitz unterkamen. Die NÖN durfte hier zwei Familien in der Winzerstraße besuchen.

Olgas jüngere Tochter ist schwer behindert und benötigt Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Sie hatte Angst, alleine mit zwei Kindern zu fliehen, erzählt die Frau, die gelernte Tierärztin ist. Doch zuhause zu bleiben, sei beängstigender gewesen. Immer wieder war von Angriffen auf Zivilisten zu hören. Die Hoffnung, nach wenigen Tagen wieder zurückkehren zu können, erfüllte sich nicht.

Die Gschweichers kümmern sich rührend um die kleine Familie. „Für mich ist es auch ein Verarbeiten“, sagt Katrin Gschweicher, dass sie der Krieg sehr beschäftigt. Die Hilfsbereitschaft im Ort ist riesig. Der Musikverein stellte spontan die Spenden seines Frühjahrskonzerts am Palmsonntag der Ukraine-Hilfe zur Verfügung: 3.200 Euro kamen zusammen.

„Wir wurden aufgenommen wie die Könige“

Einen Katzensprung weiter in der Winzerstraße ist Aishat mit ihren drei Kindern und ihrer Mutter bei Ewald Gruber untergekommen. „Wenn man die Nachrichten hört, macht man sich so seine Gedanken“, sagt der Altbauer, der selbst 13 Enkelkinder hat. „Meine Mutter weint jeden Tag“, erzählt Aishat und ist gerührt von der Gastfreundschaft: „Wir wurden hier aufgenommen wie die Könige.“

In ihrer Heimat Kiew lebten sie im elften Stock eines Wohnhauses. Zwei Wochen lang konnte sie die Wohnung mit ihrer autistischen Tochter nicht verlassen. Jeden Tag zitterten sie angesichts ständiger Explosionen. In unmittelbarer Nachbarschaft gab es einen Granateneinschlag. „Wir wissen nicht, wie es enden wir. Das ist erst der Anfang“, fürchtet Aishat. Sie erfährt von Verwandten und Freunden, was daheim los ist. Bis zuletzt habe niemand mit dem russischen Angriff gerechnet: „Wir wurden nicht gewarnt.“

„Sie können bleiben, solange sie wollen“, bekräftigt Ewald Gruber und bekommt von Aishat noch eine innige Umarmung, als sich die NÖN verabschiedet. „Unsere Herzen sind von Dankbarkeit erfüllt, das lässt sich gar nicht in Worte fassen.“ In Röschitz konnten die Ukrainerinnen erstmals seit ihrer Flucht wieder lächeln.

Bereit für die Ankunft von weiteren Schutzsuchenden

Das Johanneshaus Hollabrunn bereitet indes den nun wieder verfügbaren Wohnraum für die Aufnahme von vorerst 30 Menschen mit schwerer Behinderung auf der Flucht vor, die derzeit großteils noch vor Ort in Einrichtungen betreut werden und dringend auf einen sicheren Wohnplatz in einem anderen Land warten, wie Krottendorfer berichtet: „Dafür wird derzeit ein Betreuungsteam zusammengestellt, in dem jede hauptamtliche Unterstützung gebraucht wird. Bewerbungen zur Mitarbeit sind sehr willkommen, um eine rasche Aufnahme von diesen Menschen möglich zu machen.“

Der durch den Neubau eines Seniorenwohnhauses frei gewordene Wohnraum in Hollabrunn soll nicht leer stehen, sondern durch die barrierefreien Räumlichkeiten eine gute Perspektive für Menschen mit Behinderung auf der Flucht bieten. „Einem Start steht bei gesicherter Finanzierung und ausreichend Personal nichts mehr im Weg, die Aktion kann kurzfristig umgesetzt werden“, sagt Krottendorfer und betont: „Es ist mir ein persönliches Anliegen, einen Beitrag zu leisten, und die Mitarbeiter sind stolz, dass dies geschieht.“

Die Caritas begrüße in diesem Zusammenhang die vom Europäischen Rat beschlossene Aktivierung der Richtlinie für den vorübergehenden Schutz (TPD) von geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Die rasche Unterstützung für Geflüchtete müsse im Vordergrund stehen.

