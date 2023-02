Rotes Kreuz fuhr 2022 mehr als eine Million Kilometer

Werbung

Das Jahr 2022 beschreibt Rotkreuz-Bezirksstellengeschäftsführer Günther Wiehart als „sehr fordernd“. Warum? „Die Auswirkungen der Pandemie waren in allen Bereichen immer noch zu spüren.“ Ebenso sei es den Kollegen der Haugsdorfer Ortsstelle ergangen.

Dienstleistungen konnten teilweise nur eingeschränkt oder mit Mehraufwand betrieben werden. „Unsere Mitarbeiter haben sich allen Anforderungen gestellt und waren sehr diszipliniert, sodass es zu keinen Problemen gekommen ist“, resümiert Bezirksstellenleiter Andreas Strobl. Dieses vorbildliche Verhalten wurde beim Sommerfest für Mitarbeiter ebenfalls gewürdigt: Hans Ebner, Vizepräsident des NÖ Roten Kreuzes, ehrte die Mitarbeiter mit einer „Covid-Verdienstmedaille“.

Neue Mitglieder gesucht. Um neue Mitglieder für die Rotkreuzjugend zu finden, gab‘s in Hollabrunn und in Haugsdorf Informationsveranstaltungen, die sehr gut besucht waren. „Wir erhoffen uns dadurch eine frühzeitige Bindung der Kinder an das Rote Kreuz, um diese später für eine aktive Mitarbeit in einem der zahlreichen Aufgabenfelder gewinnen zu können“, erklärt Wiehart den Hintergrund. Denn Personal wird in allen Bereichen benötigt. Egal, ob Rettungs- und Krankentransport, oder vielleicht im Bereich der „Team Österreich Tafel“ bei der Verteilung von Lebensmitteln, Interessierte können sich gern beim Roten Kreuz melden.

26.500 Mal alarmiert. Im Rettungs- und Krankentransport wurde im Jahr 2022 die Eine-Million-Kilometer-Marke geknackt. Die Einsatzfahrzeuge wurden mehr als 26.500 Mal alarmiert. „Das ergibt eine Steigerung von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr“, rechnet Wiehart vor.

Notarzt fuhr 1.183 Mal aus. Das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF), das samt Notarzt in der Bezirksstelle stationiert ist, wurde im Vorjahr 1.183 Mal zu Notfällen gerufen.

18 hauptberufliche Mitarbeiter. Strobl ist besonders stolz, dass in den beiden Dienststellen „neben den 18 hauptberuflichen Mitarbeitern auch 20 Teilnehmer des Freiwilligen Sozialjahres und Zivildiener eingesetzt sind“.

100 Ehrenamtliche unterstützen Gesundheit & Sozialdienst. Das Angebot dieses Bereichs ist sehr umfangreich und beschäftigt daher eine große Anzahl an Mitarbeitern und Freiwilligen: Vier hauptamtliche Mitarbeiter sind am Stützpunkt in der Aspersdorfer Straße tätig, die von etwa 100 Ehrenamtlichen unterstützt werden. Die „Team Österreich Tafel“ verteilt einmal pro Woche Lebensmittel an sozial bedürftige Menschen der Region. „Das gibt gerade in dieser extrem schwierigen Zeit Halt und Unterstützung“, weiß Wiehart. 90 Tonnen Lebensmittel und Hygieneartikel wurden im Vorjahr ausgegeben. Das ist nur möglich, weil Waren von Supermärkten, Bäckereien und bei unzähligen Sammelaktionen gespendet werden.

1.702 Blutkonserven wurden übergeben. Im vergangenen Jahr wurden 14 Blutspendeaktionen abgehalten. Dabei konnten 1.702 Blutkonserven an die Blutspendezentrale übergeben werden. „Leider gab es personelle Engpässe in der Blutspendezentrale, darum wurden einige Aktionen abgesagt. Somit ist die Zahl der Spender gesunken“, erklärt Wiehart. Trotzdem ist es Franz Petschenig, dem Organisationsleiter in Hollabrunn, wichtig, allen Spendern zu danken. „Dadurch haben wir einen wesentlichen Teil zur Versorgung der Krankenhäuser beigetragen“, sagt er.

Erste-Hilfe-Kurse. Das Rote Kreuz widmet sich auch der sogenannten Breitenausbildung und bietet Erste-Hilfe-Kurse für Führerscheinneulinge an, ebenso wie Grundkurse oder Säuglings- und Kindernotfallkurse. Alle Angebote unter www.erstehilfe.at.

