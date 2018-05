In der jüngsten Gemeinderatssitzung war einhellig beschlossen worden, Primarius Rudolf Kuzmits den Ehrenring der Stadt Hollabrunn zu verleihen (die NÖN berichtete). Kürzlich fand nun der Festakt dazu statt.

Bernreiter: „Hochachtung für seinen unermüdlichen Ehrgeiz und Einsatz!“

Der langjährige Ärztliche Direktor am Landesklinikum Hollabrunn, der maßgeblich an der reibungslosen Übersiedlung des Klinikums von der Winiwarter straße in die Löfflerstraße während des laufenden Betriebs im Jahr 1992 beteiligt war, ist nun der neunte Ehrenringträger der Stadt, der erste seit Alt-Bürgermeister Maximilian Kaltenböck (2009) und Frank Stronach (2004).

„Es freut mich, dass diese Verleihung in meine Amtszeit als Bürgermeister fällt“, betonte Stadtchef Erwin Bernreiter. Rudolf Kuzmits sei für ihn immer ein Freund gewesen, der stets ein offenes Ohr hatte und Zeit seiner Tätigkeit im Hollabrunner Krankenhaus Mensch geblieben sei. „Meine Hochachtung für seinen unermüdlichen Ehrgeiz und Einsatz!“

Laudator Maximilian Kaltenböck beschrieb den Mediziner als hochbegabte und umfassend allgemeingebildete Persönlichkeit: „Im Zentrum seines Einsatzes stand stets der Mensch. Er hatte die unglaubliche Begabung, Zuwendung spüren zu lassen und zuhören zu können. Der Funke, den er entzündet hat, wird mit Sicherheit auch die nächsten Jahre weitergetragen.“

Der Geehrte selbst zeigte sich bei der Zeremonie äußerst dankbar ob der Wertschätzung seiner Arbeit: „Ich habe meine Tätigkeit in Hollabrunn mit einer Vision begonnen und nie aufgehört, für das Beste für das Krankenhaus zu kämpfen.“

In all den Jahren habe er auf wunderbare und problemlose Zusammenarbeit sowohl mit seinem Team als auch mit der Stadtgemeinde zählen können. „Dank ergeht auch an meine Frau, die mir seit 46 Jahren, in guten wie in schlechten Zeiten, zur Seite steht.“ -cr-