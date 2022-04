Saisonstart: Venus und Dolch sind neu im Museum

Werbung

Nicht nur der Ostermarkt lockt am kommenden Wochenende in die Alte Hofmühle, auch die neue Saison im Stadtmuseum startet – mit zwei Spezialführungen. In der urgeschichtlichen Abteilung sind heuer erstmals eine Venus aus Immendorf (Mittlere Jungsteinzeit) und ein Bronzedolch aus Oberstinkenbrunn (Mittlere Bronzezeit) zu sehen.

Am Samstag (15 Uhr) führt Gerhard Hasenhündl von der Archäologischen Abteilung des Hollabrunner Museumsvereins durch die Urgeschichte des Raumes Hollabrunn. Der Bronzedolch vom Galgenberg bei Oberstinkenbrunn, der hier neu ausgestellt ist, wurde fachmännisch restauriert und glänzt original in Bronze wie vor rund 3.600 Jahren. Ergänzt wird die urgeschichtliche Sammlung an Venus-Statuetten um das Bruchstück einer Venus aus Ton, die beim Kreisgraben Immendorf gefunden wurde. Sie ist rund 6.800 Jahre alt.

Am 3. April (10 Uhr) führt Hasenhündl durch die verlängerte Erfolgsausstellung „Der Wilde Osten vor 1.000 Jahren“. Sie begibt sich auf die Spuren der bairischen Neubesiedelung des Weinviertels im Mittelalter. Der Schwerpunkt liegt auf den versunkenen Dörfern und Burgen des Raumes Enzersdorf/ Hollabrunn. Zudem werden die beiden mittelalterlichen Gründungsdörfer des heutigen Hollabrunns lokalisiert.

Der Ostermarkt hat indes an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet, das Museum von 14 bis 16 Uhr bzw. von 9.30 bis 12 Uhr. Generell ist das Museum bis 1. November 2022 jeden Sonn- und Feiertag von 9.30 bis 12 Uhr geöffnet.

