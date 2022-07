SBZ hat eine neue Direktorin

Werbung

Es mache Gänsehaut, die tief liegenden Talente wachsen zu sehen, sagte Jeanette Stadt, als eine Jugendliche zu Beginn des Festakts ein selbst geschriebenes Gedicht vortrug. Seit 1. Juni ist die langjährige Leiterin des Mutter-Kind-Hauses in Hollabrunn neue Direktorin des Sozialpädagogischen Betreuungszentrums (SBZ), vormals Landesjugendheim. Am vergangenen Donnerstag fand die offizielle Amtsübergabe statt und wurde Eva Kreiner feierlich in den Ruhestand verabschiedet.

Es bestand keinerlei Zweifel: Im Mittelpunkt stehen hier die Kinder und Jugendlichen, die aus verschiedenen Gründen keinen einfachen Start ins Leben hatten und nun einen guten Platz in der Gesellschaft finden sollen. Wochenlang sprühte deren Kreativität bei den Vorbereitungen für das Sommerfest. Motto: „Wege in die Zukunft.“ Für die Aufführungen gab es viel Applaus.

„Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, damit sie sich weiter entfalten können“, betonte Stadt und dankte Eva Kreiner für die „tolle Startposition“, die gelegt wurde.

„Impulsgeberin und Vordenkerin“

Im Jahr 1990 trat Kreiner als Heimsozialarbeiterin in den Landesdienst, 1991 wurde in NÖ das Jugendwohlfahrtsgesetz beschlossen, erinnerte Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, die die scheidende Direktorin als Vordenkerin und Impulsgeberin würdigte. Dass der Bereich, der einst als Jugendamt oder Fürsorge bekannt war, nun als „Kinder- und Jugendhilfe“ betitelt wird, sei der richtige Ausdruck.

Es sei eine gemeinsame große Verantwortung und eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Kinder und Jugendliche gut zu begleiten; „ein guter Zeitpunkt, die Kräfte zu bündeln“, befand die Landesrätin.

Sie habe Eva Kreiner als eine Person kennengelernt, die jungen Menschen etwas mitgeben möchte, sagte Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer. Mit den Lehrwerkstätten sei hier in Hollabrunn ein Mehrwert geschaffen worden. Großen Applaus gab es für eine junge Mutter, die erst am Vortag ihren Lehrabschluss als Floristin geschafft hatte. „Da weiß man, wofür man’s macht“, freute sich Stadt.

„Es war herausfordernd – früher hat man anstrengend gesagt – und es wird gut weitergehen“, wünschte Kreiner ihrer Nachfolgerin alles Gute und zitierte einen Joe-Cocker-Song, der sie schon in ihrer Jugend begleitete: „N’oubliez jamais, I heard my father say, every generation has its way …“

Integrität, Kollegialität, Kampfgeist: Diese Attribute schrieb Direktorenkollegin Doris Müller aus Pottendorf ihrer langjährigen Mitstreiterin zu.

„In dieser Organisation gibt es eine Kraft, die über Generationen hinweg immer größer wird. Eine Kraft, zu gestalten und zu erschaffen, damit Kinder und Jugendliche sowie die Beziehungen zu deren Familien gestärkt und gekräftigt werden!“, beschreibt Jeanette Stadt ihr nunmehriges Aufgabenfeld.

Der erste Weg nach dem Festprogramm führte sogleich zu einem kulinarischen Highlight – ein köstliches sommerliches Buffet, welches von den Lehrlingen und Lehrmeistern der Sozialpädagogischen Lehrwerkstätte „café hollakoch“ fulminant im Park der Einrichtung in Szene gesetzt wurde; umrahmt vom überwältigenden Blumenschmuck der Lehrwerkstätte „young flowers“, welche zuletzt auch für den Blumenschmuck bei der Sommernachtsgala in Grafenegg verantwortlich war.

Auf anderen Wegen wurden die Gäste in den neu eröffneten Schaugarten der Gärtnerei GrünReich begleitet.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.