Dass die Opposition die jüngste Gemeinderatssitzung gemeinsam mit den Zuhörern verließ, wird von der Bürgermeister-VP scharf kritisiert. Die Mandatare der Liste Scharinger, SPÖ und Grüne – FPÖ-Gemeinderat Christian Lausch und Johann Mareiner (parteilos) fehlten bei der Sitzung – müssen sich Vorwürfe gefallen lassen, ihre Arbeit zu verweigern und der Gemeinde Schaden zugefügt zu haben.

Stadtrat Wolfgang Scharinger ärgert sich: „Keine nachfolgende ÖVP-Regierung kann größeren Schaden anrichten, als die jetzige - außer vielleicht den Untergang der Welt“, ärgert sich der Bürgerliste-Chef und erinnert an über 3 Millionen Euro, die beim Zinsmanagement verspekuliert wurden.

ÖVP-Verhalten sei sehr sonderbar

Dass die Bürgermeisterpartei den Datenschutz als Vorwand nimmt, Liegenschaftsangelegenheiten im nicht öffentlichen Teil zu behandeln, versteht das Polit-Urgestein nicht. „Warum verstößt es dann in Wullersdorf nicht gegen den Datenschutz?“, blickt er in die Gemeinde des Landtagsabgeordneten und VP-Bezirkschefs Richard Hogl. Dort werden Grundstücksangelegenheiten im öffentlichen Teil behandelt.

„In Grabern wird es sogar in der Gemeindezeitung veröffentlicht!“ So würden selbst diejenigen über An- und Verkäufe informiert, die nicht in der Gemeinderatssitzung waren. „Das ist wirklich sehr sonderbar“, meint Scharinger.

Forderung: Liegenschaften in öffentlichen Teil der Sitzung

Es war übrigens der Bürgerliste-Stadtrat selbst, der zu Beginn der Gemeinderatssitzung verkündet hatte, beim nicht öffentlichen Teil nicht mehr dabei sein zu wollen. Er forderte, dass alle Punkte des nicht öffentlichen Teils – bis auf Personalangelegenheiten – in den öffentlichen verlegt werden. Geschehe das nicht, so werde die Liste Scharinger, die bei der Sitzung nur mit ihm und Daniela Lichtenecker vertreten war, später gemeinsam mit den Zuhörern den Sitzungssaal verlassen.

Was die Bürger nicht hören dürfen, will auch Scharinger nicht mehr hören. Solange Liegenschaftsangelegenheiten und Co. im nicht öffentlichen Teil behandelt werden, „werden wir nicht mehr anwesend sein“, kündigte er weitere Auszüge seiner Bewegung an.

Sitzungsabbruch nach Auszug der Opposition

SPÖ und Grüne schlossen sich Scharingers Meinung an.

Nachdem die Opposition ihr Ankündigung wahrgemacht und gemeinsam mit den Zuhörern den Saal verlassen hatte, war das verbliebene VP-Gremium war so nicht mehr beschlussfähig, die Sitzung wurde abgebrochen. Die Tagesordnungspunkte werden in einer neuen Sitzung in der nächsten Woche erneut behandelt, für die sich die Mandatare der Liste Scharinger übrigens schon entschuldigt hat.