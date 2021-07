In Kombination mit dem in Vorbereitung befindlichen zweiten Bauteil entsteht hier in den nächsten Jahren attraktiver Wohnraum für 66 Haushalte in der wachsenden Bezirkshauptstadt. Wohnbaulandesrat Martin Eichtinger ließ sich die Schlüsselübergabe nicht entgehen und hob den gemeinnützigen Wohnbau als tragende Säule für die Konjunktur hervor.

Der Standort im Süden der Stadt mit guter Anbindung an die Weinviertler Schnellstraße S 3 ebenso wie an den Stadtkern erweise sich als ideal für unterschiedliche Bedürfnisse. Pendler erreichen binnen 35 Minuten die Wiener Stadtgrenze.

Usercontent, NÖ Friedenswerk / G. Nesvadba

Nach dem Konzept des Architekturbüros Maurer & Partner wurden im ersten Bauteil drei freistehende Wohnhäuser mit jeweils elf Wohnungen errichtet. Die Wohnnutzflächen in den Niedrigenergiebauten reichen von 36 bis 89 Quadratmeter. Die Erdgeschoßwohnungen verfügen über teilüberdachte Terrassen und Eigengärten; die anderen Wohnungen über teilüberdachte Balkone oder Dachterrassen. Hervorgehoben wird auch die Niedertemperatur-Fußbodenheizung auf Bio-Gas-Basis.

Eigentum frühestens ab 2026 möglich

Für die in 23 Monaten Bauzeit fertiggestellten 33 Wohnungen stehen 50 Kfz-Tiefgaragenplätze für je 80 Euro pro Monat zur Verfügung. Von den Gesamtbaukosten in Höhe von rund 5,23 Millionen Euro wurden 58,75 Prozent durch ein gefördertes Darlehen des Landes NÖ finanziert. Das monatliche Nutzungsentgelt beläuft im Schnitt 6,06 Euro pro Quadratmeter Wohnnutzfläche bei einem einmaligen Eigenmittelbedarf der Mieter von 437 Euro pro Quadratmeter Wohnnutzfläche.

Frühestens ab dem Jahr 2026 hat jeder Mieter die Option, die neue Wohnung als Eigentum zu erwerben.