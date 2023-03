Schüler kämpfen um ihren Ball

Der HTL-Ball im Mai war stets ein weit über die Bezirksgrenzen bekanntes Großereignis in Hollabrunn. Tausende Schüler und sonstige Partytiger brachten Stadtsaal und Sporthalle bis in die frühen Morgenstunden zum Beben – mit allen „Nebengeräuschen“. Der 39. HTL-Ball ging 2019 über die Bühne. Zu einer 40. Auflage sollte es aufgrund der Pandemie bis heute nicht kommen. Jetzt gibt’s neue Entwicklungen rund um das Spektakel.

„Den HTL-Ball mit der Schule gibt es nicht mehr“, verrät Schulsprecher Clemens Bauer (16) gegenüber der NÖN. Die Schulleitung wolle die Veranstaltung nicht mehr. Doch darauf wollte es Bauer nicht beruhen lassen. Auf seine Initiative hin wurde der Verein „Hollabrunner Techniker“ gegründet.

Martin Lorenzer, zweiter Schulsprecher-Stellvertreter, ist der Obmann dieses Vereins, der Schulsprecher der Privat-HTL für Lebensmitteltechnologie Paul Lehner fungiert als Schriftführer. Zusammen mit der Eventtechnikfirma W.H.A.T Event wird ein Ball auf die Beine gestellt. Motto: „Zurück zum Ball“. Das Logo erinnert an die legendäre Filmreihe „Zurück in die Zukunft“.

„Michael Winkelhofer, er ist DJ und arbeitet bei der Firma, ist selbst Schüler der HTL und hat uns diese Kooperation ermöglicht“, freut sich Bauer. Derzeit befindet sich der Verein auf Sponsorensuche. Ab 20. März startet der Vorverkauf für den „1. Ball der Technik“, der am 13. Mai im Stadtsaal über die Bühne gehen wird.

Direktor Bodei: „Es ist zu groß geworden“

„Es ist ein enger Zeitrahmen, aber mit der Expertise der Veranstaltungstechniker ist dies realistisch“, meint der Schulsprecher. Organisatorisch habe die Veranstaltung nichts mit der Schule zu tun, „jedoch nehmen die Schüler diesen Ball als ihren Abschlussball an und engagieren sich tatkräftig“, berichtet Bauer. Der Instagram-Account für den Ball hatte zu Beginn der Woche schon fast 800 Follower.

„Das Ganze ist zu groß geworden und kein richtiger Schulball mehr gewesen, sondern hatte sich eher in Richtung Clubbing entwickelt“, erklärt HTL-Direktor Wolfgang Bodei, warum es den HTL-Ball in seiner jüngsten Form nicht mehr geben wird. Es seien wahnsinnig viele externe Personen mit im Boot gewesen und es sei einfach zu aufwendig geworden und habe zu viele Ressourcen gebunden, diese Veranstaltung für 5.000 Besucher auf die Beine zu stellen.

Gegen die Pläne des neuen Vereins gebe es freilich nichts einzuwenden. In der Schule selbst will man sich ein neues Ballformat überlegen. „Sicher etwas Kleineres und nach Möglichkeit am Schulgelände, wie es früher einmal war“, so Bodei. Und: „Ohne Zeitdruck.“

Ein Schnitt mit Plan B

