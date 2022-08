Schulstart: Hollabrunner HTL punktet mit IT- und Spezialausbildung

Werbung

Zum einen sei die Talsohle der geburtenschwachen Jahrgänge durchschritten, zum anderen „ziehen“ die neuen Ausbildungsschienen – Informationstechnologie und Mechatronik – immer mehr, erklärt sich Direktor Wolfgang Bodei das Schülerplus: „Der Schwerpunkt des Interesses liegt bei den IT-lastigen Ausbildungsrichtungen.“

Neu ist eine Spezialausbildung für Photovoltaik, die in Zusammenarbeit mit der Elektrotechnik-Innung nun ausgebildete Elektriker aus ganz Niederösterreich nach Hollabrunn locken wird.

Was die Geschlechterverteilung betrifft, so seien keine großen Änderungen zu erkennen, sagt Bodei im NÖN-Gespräch. Es gibt zwar zahlreiche Initiativen für „Mädchen in die Technik“, doch es sei noch viel Luft nach oben: „Die Eltern sind nicht so gut informiert, wie sie sich informieren könnten“, meint der Direktor. Eine so große Schule bedeutet freilich auch einen großen Energiebedarf. Angesichts der explodierenden Energiekosten wurde das Budget um 38 Prozent erhöht.

„Wenn man sich die Abrechnungen ansieht, die Haushalte schon jetzt bekommen, werden wir damit nicht durchkommen“, steht für Bodei fest. Die berufsbildenden Schulen – wie HTLs mit ihren Werkstätten oder HLWs mit ihren Küchen – treffe es am härtesten. Wo gespart wird, ist fraglich.

Möglich wäre, sich bei Investitionen zurückzuhalten oder schlimmstenfalls auf einen Skikurs zu verzichten, konstatiert der Direktor. „Das wäre doppelt dramatisch für den Tourismus. Zuerst sind die Schulen wegen Corona ausgeblieben, jetzt bleiben sie vielleicht wegen der Energiekosten aus …“

