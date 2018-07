Seit einigen Jahre sei er regelrechtem Terror ausgesetzt, es werde versucht, ihm als erfolgreichen Unternehmer das Wasser abzugraben. Nun hat Autohaus-Seniorchef Rudolf Kainrath genug. In einer Pressekonferenz im eigenen Betrieb in der Aspersdorferstraße fuhr er vergangene Woche schwere Geschütze auf.

Begonnen habe alles mit dem Bau des Fachmarktzentrums am Mühlenring, als er sich geweigert habe, seine dort angrenzenden Grundstücke und Liegenschaften zu veräußern. Center-Entwickler Thomas Kronsteiner soll ihn damals gefragt haben, ob er, Kainrath, denn keine Angst hätte, dass ihm jemand den Betrieb ruiniere.

Kainrath will mit Anwalt üble Machenschaften ans Tageslicht bringen

Ungeheuerliche Vorgänge hätten sich in der Folge abgespielt. Seilschaften hätten sich gebildet, um ihm zu schaden, sagt Kainrath. Namentlich nennt er Bundesinnungsmeister Friedrich Nagl, seinen Hollabrunner „Kollegen“ und Landesinnungsmeister Karl Scheibelhofer, den Kfz-Sachverständigen Gerhard Zeiner sowie Verantwortliche der Landesprüfstelle in Brunn an der Wild.

Kainrath ist sicher, handfeste Beweise für gefälschte Gutachten und ungerechtfertigte, erzwungene Kfz-Rücknahmen zu haben. Nagl sei ein Freund und Förderer von Scheibelhofer. Mit seinem Rechtsanwalt Adrian Hollaender will er alles ans Tageslicht bringen.

„Die Mühlen der Justiz mahlen langsam“

„Sachen passieren nicht zufällig“, meinte dieser im Rahmen der Pressekonferenz. Die Details überließ er seinem Mandanten. Nur so viel: „Die Mühlen der Justiz mahlen langsam. Aber wir werden nicht locker lassen, bis alles restlos aufgeklärt ist.“

Zwei aus seiner Sicht besonders skandalöse Fälle präsentierte Kainrath der Gäste-Schar vor Ort: So seien bei einem Aixam sechs Fehler aufgezeigt worden. „Drei davon gibt‘s gar nicht“, lachte der Autohändler. Außerdem sei das Bremsseil nachgelassen worden. Dennoch habe die Landesprüfstelle die Fehler bestätigt. Kainrath attestiert eine dort vorherrschende Ahnungslosigkeit: „Meine Leute sind Spezialisten für diese Autos!“

Weiters hat Kainrath einen Volvo angekauft, den Kfz-Meister Zeiner mit 16 schweren Mängeln weiterverkauft haben soll. Eine Anzeige sei jedoch „niedergeschlagen“ worden.

„Es geht um Kreditschädigung, Verleumdung und Rufmord.

Der Hollabrunner will noch weitergehen, sich an TV-Aufdecker in Deutschland wenden. Er spricht von einem Schaden bis zu sechs Millionen Euro, den er mittlerweile erlitten habe. „Es geht um Kreditschädigung, Verleumdung und Rufmord.“

Was sagen die Angegriffenen zu dem Rundumschlag? „Die Welt wird immer kurioser“, wusste Thomas Kronsteiner bis zum NÖN-Gespräch noch gar nichts von den Vorwürfen. Er erinnerte sich an Kainrath als „konstruktiven Unterstützer“ und an amikale Gespräche. Eine versteckte Drohung wäre ihm nicht in den Sinn gekommen.

„Hoffe, er glaubt selbst, was er da sagt“

„Ich bin überzeugt, dass ihm das viel Geld kosten wird“, hat Bundesinnungsmeister Nagl bereits seinen Rechtsbeistand auf den Plan gerufen. „Dabei geht es gar nicht so um mich, sondern um die Kfz-Branche.“ Auf Kainraths Niveau wolle er sich nicht begeben. „Ich hoffe nur, dass er selbst glaubt, was er da sagt.“ Von Seilschaften könne keine Rede sein. Scheibelhofer sei lediglich ein Kollege, den er einst als Landesinnungsmeister vorgeschlagen habe und der dann von den Ausschussmitgliedern gewählt worden sei. „Aus unserer Sicht ist alles belegbar, die Vorwürfe sind nicht haltbar“, betont Nagl.

Zeiner zu Vorwürfen: „Erstunken, erlogen, falsch!“

Karl Scheibelhofer äußerte sich schriftlich. Der letzte persönliche Kontakt mit Kainrath liege Jahre zurück. „Es ist mir unerklärlich, warum er jetzt Anschuldigungen gegen mich erhebt.“ Stinksauer zeigte sich Gerhard Zeiner im NÖN-Telefonat. „Erstunken, erlogen, falsch“, kommentierte er die Vorwürfe. „Den Rest macht der Anwalt.“ Er kenne Kainrath gar nicht und werde natürlich Klage erheben. „Wenn er sich gerne so verabschieden will …“

Die Landesprüfer sahen bis Redaktionsschluss von einer Stellungnahme ab.