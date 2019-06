Von Hollabrunn Süd bis Hollabrunn Nord konnte man bisher ohne Vignette fahren. Ende Juni ist damit Schluss, auch für die Hollabrunner Umfahrung gilt ab 1. Juli Vignettenpflicht – und für Lkw über 3,5 Tonnen Mautpflicht.

Diese Neuerung rief die Sozialdemokraten auf den Plan: In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend (nach Redaktionsschluss) brachten sie einen Dringlichkeitsantrag ein. Die Roten um Klubsprecher Alexander Eckhardt wollen, dass die Durchfahrt für den Schwerverkehr durch das Hollabrunner Stadtgebiet beschränkt wird. So wollen sie „Mautflüchtlingen“ Einhalt gebieten und die Verkehrssituation in der Stadt entlasten.

Grafik: Asfinag Ab 1. Juli gilt auch auf der Hollabrunner Umfahrung Vignettenpflicht.

Eine Vignettenpflicht ist deswegen nötig, damit 2020 die Weinviertler Schnellstraße S 3 in ihrer gesamten Länge – Knoten Stockerau bis Guntersdorf – durchgehend als Schnellstraße befahrbar ist. Derzeit wird die Straße von Hollabrunn Nord bis Guntersdorf erweitert. Ende 2020 soll die Strecke für den Verkehr freigegeben werden. Bis dahin wird die Umfahrung tiefgreifend saniert, Bodenmarkierungen und Beschilderung werden von der Asfinag adaptiert. Während dieser Zeit ist nur eine Spur auf diesem Abschnitt befahrbar.

