Die Kreativakademie in Hollabrunn startet ins neue Semester. Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 19 Jahren können ihr kreatives Potenzial in einer Malakademie, einer Musicalakademie und einer Schreibakademie entfalten.

Professionelle Künstler begleiten die Teilnehmer.

Die Malakademie richtet sich an Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren. An der Musical- und der Schreibakademie können Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren teilnehmen. Die Angebote sind Teil eines weitverzweigten Netzwerks im gesamten Bundesland, das insgesamt 91 Akademien an 38 Standorten und neun kreative Fächer umfasst.