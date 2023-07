„Singen mit Aussicht“ brachte Übernachtungsgast

Am Rosenbankerl in der Hollabrunner Sparkassensiedlung war alles vorbereitet worden, um an der Initiative der Volkskultur NÖ „Singen mit Aussicht“ teilzunehmen. Etwa 25 Sangesfreudige erschienen pünktlich und man bediente sich des Liederbuches der Volkskultur NÖ. Doch das drohende Gewitter wurde rasch Gewissheit und entlud sich. Die Sänger mussten vor dem Regen flüchten.

Obdach erhielten sie im ebenfalls in weiser Voraussicht vorbereiteten Schauraum der Familie Schöffl. Der Sangesfreude tat die Flucht keinen Abbruch. „My Bonnie is Over the Ocean“ stimmte die Sangesrunde spontan an, um den Überraschungsgast aus Sussex am Hollabrunner Bankerlplatz in seiner Landessprache zu begrüßen.

David Rock war nämlich bereits die fünfte Woche mit seinem Rad unterwegs, sein Startpunkt war das United Kingdom. „Just zu ,Singen mit Aussicht' stieß er zum Bankerplatz am Waldweg“, freute sich Elisabeth Schöffl-Pöll, die als Organisatorin und Singleiterin fungierte.

Bunt zusammengewürfelte Gruppe sang gemeinsam

Sie nahm den Weltreisenden sofort in die Gruppe auf, um ihm die beliebte Initiative der Volkskultur Niederösterreich vorzustellen. „Unaufgeregt mischte er sich unter die bunt zusammengewürfelte Gruppe“, schildert die Hollabrunnerin. Darunter waren einige begnadeten Sänger, wie die Eggenburger Musikschulleiterin Andrea Binder mit ihrem Partner Josef Aigner.

Und so war es für alle Sangesfreudigen ein Leichtes, lustvoll und unbefangen einzustimmen. Das Liederbuch der Chorszene NÖ bot dabei eine reiche Auswahl, und man wagte sich mit Erfolg über mehrere Kanons. Witterungsbedingt ging es zu späterer Stunde im Museumsraum der Familie Schöffl weiter, wobei spontan Lieder angestimmt wurden, zugeprostet und bei bester Verpflegung die Geselligkeit gelebt wurde.

Übrigens: David Rock verbrachte die regnerische Nacht nicht wie geplant im Zelt, er fand bei Otto und Elisabeth Schöffl Unterkunft und am nächsten Morgen auch ein Frühstück vor. Dann ging es für ihn musikalisch eingestimmt weiter mit dem Rad Richtung Neuseeland.

Ein großes Dankeschön gebühre neben der Volkskultur NÖ der Stadtgemeinde Hollabrunn, so Schöffl. Stadträtin Sabine Fasching hatte nämlich veranlasst, dass die in die Jahre gekommene Bankgarnitur der Sparkassensiedlung abtransportiert, abgeschliffen, gestrichen und rechtzeitig wieder aufgestellt worden war. Das nächste Singen ist ebenfalls bereits gesichert: Maxi Österreicher wird zum Weihnachtsliedersingen in ihr Haus einladen.