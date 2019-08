Das Bürgerbeteiligungsprojekt „Sonnenkraftwerk Hollabrunn Solar²“ nimmt konkrete Formen an. Umweltstadtrat Josef Keck holte sich dafür Beratung über Technik, Förderung und Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik-Anlagen bei der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ (eNu) in Hollabrunn.

Grundlage für die Entscheidung, welches Gebäude mit einer PV-Anlage ausgestattet wird, ist der jährliche Energiebericht. Aufgrund dieser Erhebung sind die Stromverbräuche der Gemeindehäuser klar ersichtlich. „Klimaschutz muss einen Mehrwert bieten und jeder und jede in Hollabrunn muss an der Klimabewegung teilhaben können“, betont Keck. Das PV-Bürgerbeteiligungsprojekt soll noch im Herbst in Umsetzung gehen.

So wird auf dem Dach des Kindergartens sowie auf den Stadtwerken eine PV-Anlage mit einer Gesamtleistung von 105 kWp errichtet. Das Besondere an diesem Kooperationsprojekt zwischen Stadtgemeinde, eNu und Raiffeisenbank Hollabrunn ist die Aktivierung der Bürger der Großgemeinde, die sich ab einem Betrag von 800 Euro an der PV-Anlage beteiligen können.

Das „Sonnenkraftwerk Hollabrunn Solar²“ soll allen Interessierten die Möglichkeit bieten, in den Klimaschutz zu investieren und garantiert davon zu profitieren.

Eine Präsentation des Projekts wird es am 12. September um 19 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses geben,