Sommerschule für ukrainische Kinder in der Lerntafel .

In Zusammenarbeit mit den Hollabrunner Volksschulen findet derzeit in der Lerntafel am Eugen Markusplatz ein Intensiv-Deutschkurs für ukrainische Kinder statt. "Das Ziel ist, dass die Kinder zu Schulbeginn aktiv in den Unterricht einsteigen können", sagt Zentrumsleiter Arnold Ehrenfeld.