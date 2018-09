Gestanksproblem: BH lädt zu Gespräch .

Die SPÖ wird die Stadtgemeinde in einem Dringlichkeitsantrag in der nächste Gemeinderatssitzung (25. 9.) auffordern, Gespräche mit den Betreibern der Kompostieranlage aufzunehmen, um Geruchsbelästigung der südlichen Katastralgemeinden in den Griff zu bekommen.