Bei Gemeinderat Peter Tauschitz dürften es allerdings interne Auffassungsunterschiede gewesen sein, warum sich der 36-Jährige aus Breitenwaida dazu entschloss, sich wieder aus der Gemeindepolitik zurückzuziehen. Dienstagfrüh präsentierte die Stadt-SPÖ mit Helmut Lehner einen alten Bekannten als Nachfolger.

Was die Beteiligten zu der unerwarteten Rochade sagen und welche Zukunftsgedanken Peter Tauschitz hegt, lest ihr in eurer Hollabrunner NÖN.