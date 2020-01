Mit den „richtigen Fragen“ will die SPÖ rund um Stadtparteichef Friedrich Dechant vor der Gemeinderatswahl auf sich aufmerksam machen. Eine davon lautet: „Warum haben wir als Bezirkshauptstadt kein Hallenbad?“

Es sei eines der brennendsten Themen bei der jüngsten Bürgerbefragung der SPÖ gewesen und auch beim Stadterneuerungsprozess eingebracht worden, betont Dechant. Er kritisiert: „Hollabrunn ist Bezirkshauptstadt, hat Zuzug vor allem von jungen Menschen zu verzeichnen und schafft es seit Jahrzehnten nicht, für eine Wellness-Oase zu sorgen.“

Statt nach Stockerau oder Laa ausweichen zu müssen, plädieren die Hollabrunner Roten für ein modernes Bad, das die dortige Hotellerie beleben sollte. Mithilfe des Landes NÖ, Nachbargemeinden, die ebenfalls profitieren würden und eventuell einem Crowdfunding-Projekt wäre es möglich, die millionenschwere Vision zu stemmen, ist Dechant überzeugt und meint: „Wer Hollabrunn liebt, der sorgt für mehr Freizeitangebot.“

Laut bleibt auch der SPÖ-Ruf nach einer Infrastrukturoffensive. „Hollabrunn hat einen Investitionsstau und dieser wird immer mehr ersichtlich. Ein Fokus muss hier vor allem auch in den vielen Katastralgemeinden liegen“, vermisst Dechant teilweise Gehsteige oder adäquate Straßenbeleuchtung, Straßensanierungen, Hochwasserschutzmaßnahmen oder Investitionen in Dorf- und Feuerwehrhäuser.

Kinderbetreuung ab 1. Geburtstag kostenlos?

Eine Kritik, die nicht neu ist, die bei der ÖVP rund um den für die Finanzen zuständigen Vizebürgermeister Kornelius Schneider jedoch nur kopfschüttelnd zur Kenntnis genommen wird: Es gehe eben nicht alles auf einmal, aber man arbeite laufend an den geforderten Projekten, in den letzten fünf Jahren wurden in der Gemeinde fast 40 Millionen Euro investiert. Eine weitere SPÖ-Vision ist es, die Kinderbetreuung in der „familienfreundlichen Gemeinde“ ab dem ersten Geburtstag kostenlos und ganzjährig zur Verfügung zu stellen.

Das sei keine Last fürs Budget, sondern sozial- und familienpolitische Aufgabe. Erster Schritt sollen Maßnahmen bei der Kleinkinderbetreuung sein, gefolgt von einer Kostenreduktion bei der Nachmittagsbetreuung im Kindergarten und einer Reform der schulischen Nachmittagsbetreuung. Daneben brauche es flexiblere Öffnungszeiten und eine verbesserte Kommunikation mit den Eltern.