Nach neuerlichen Wasserrohrbrüchen im Stadtgebiet, zuletzt in der Znaimerstraße, fordert die SPÖ in der vergangenen Woche via Aussendung eine Infrastrukturoffensive für die Stadtgemeinde.

privat Die ÖVP stopfe die falschen Löcher, meint SPÖ-Chef Friedrich Dechant.

„Obwohl ein Wasserrohrbruch in Ausnahmefällen passieren kann, ist es sinnbildlich für den Zustand der Hollabrunner Wasser- und Kanalversorgung der vergangenen Jahre“, meint SPÖ-Stadtparteichef Friedrich Dechant. Trotz hoher Budgetüberschüsse bei den Kanal- und Wassergebühren sei das Wasserversorgungsnetz nicht ausreichend saniert worden. „Die Überschüsse wurden lieber für das Stopfen von Budgetlöchern verwendet. Das rächt sich jetzt“, kritisiert der rote Stadtparteiobmann die ÖVP.

Diese sei gut beraten, „von dieser vollkommen verfehlten Sparpolitik in den falschen Bereichen“ Abstand zu nehmen und eine Korrektur im Bereich der Infrastrukturinvestitionen vorzunehmen, meint SPÖ-Klubobmann Alexander Eckhardt und betont: „Es braucht Investitionen in das Wasser- und Kanalnetz, in Gehsteige, Straßensanierung, Straßenbeleuchtungen und beim Hochwasserschutz.“

privat „Schlichtweg falsch“, sagt Thomas Bauer (ÖVP) zu den SPÖ-Behauptungen.

Gleichzeitig hoben die SPÖ-Politiker die Leistung der Gemeindemitarbeiter und der zuständigen Firmen bei der Wiederherstellung der Wasserversorgung hervor. „Sie leisten Großartiges.“

Stadtwerke-Chef Thomas Bauer bestätigt indes auf NÖN-Nachfrage, dass nicht alle Rohrleitungen im neuen, flexiblen PE (Polyethylen) ausgeführt sind, sondern häufig noch aus Stahl und Asbestzement. Das sei jedoch nur bei einem kleinen Teil der Rohrbrüche die Ursache. Vielmehr liege die höhere Anzahl an Rohrbrüchen vermutlich an den immer trockener werdenden Sommern.

„Das Erdreich trocknet massiv aus und die Leitungen bekommen ein erhöhtes Spiel, wodurch es, auch im Zusammenhang mit in damaliger Zeit schlecht oder gar nicht ausgeführter Rohrbettung, vermehrt zu Rohrbrüchen kommen kann“, erläutert Bauer. Oft genüge ein kleiner Stein an der falschen Stelle „und die Leitung bricht dort ab“. Nicht zuletzt deshalb habe die Stadtgemeinde Hollabrunn in den letzten Jahren eine enorme Summe in die Sanierung und auch in die Weiterentwicklung der Infrastruktur investiert, verweist der Stadtwerke-Chef auf (Wasser-)Sanierungsprojekte in der Straußgasse, Neugasse, Hoysgasse, am Mühlenring oder auch in der Reucklstraße.

Solche Projekte würden aus wirtschaftlichen Gründen mit anderen Einbautenträgern wie EVN und Telekom abgestimmt, um sich nach den Grabarbeiten die Kosten für die Straßeninstandsetzung teilen zu können. Mit den Brunnen Gaisberg und Steinfeld sowie den Siedlungserweiterungen in der Otmargasse, Ferry Sehergasse, im Gewerbepark oder in Breitenwaida seien weitere Infrastrukturprojekte am Laufen.

„All diese Projekte und noch viele mehr haben Investitionskosten in zweistelliger Millionenhöhe verursacht. Wer behauptet, die Gemeinde habe Budgetüberschüsse nicht richtig eingesetzt, der sollte sich besser informieren und nicht populistisch Dinge behaupten die schlichtweg falsch sind“, betont Bauer. „Die Stadtwerke Hollabrunn machen einen guten Job und sind rund um die Uhr, insbesondere bei Rohrbrüchen, für die Hollabrunner da.“