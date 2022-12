SPÖ-Sprechtag ist ein Erfolg und wird darum verlängert

Werbung

Im Bezirksbüro der SPÖ hat Mandatar Franz Fischer jeden Dienstag von 9 bis 14 Uhr seine Zelte aufgeschlagen. Bei seiner Sprechstunde steht er den Bürgern zur Seite, egal, ob sie Fragen zur Pendlerhilfe, Klimabonus, Strompreisrabatt, Wohnbauhilfe, Heizkostenzuschuss oder Pension haben – er hilft durch den Bürokratiedschungel.

Die Sprechstunden haben im November begonnen uns sollten bis Jahresende dauern. „Aufgrund der enormen Nachfrage verlängern wir diese Hilfsaktion vorerst bis auf Widerruf“, erzählt SPÖ-Bezirksvorsitzender Stefan Hinterberger. Einerseits freut es die Roten, dass das Angebot so gut angenommen wird. Andererseits sei es erschreckend, „wie viele Bürger Hilfe benötigen, um zu ihrem Recht zu kommen“.

"Wir konnten schon etliche Bürgern unterstützen"

Neben dem Nappersdorfer Gewerkschaftsurgestein Fischer, helfen Bezirksgeschäftsführer Patrick Eber und Sekretärin Marion Eisenberger den Bürgern in Büro am Koliskoplatz weiter. „Wir konnten schon etliche Bürger beim Beantragen des Strompreisrabatts, des Heizkostenzuschusses oder bei der Pendlerhilfe unterstützen“, taten auch Hinterberger und Bezirksfrauenvorsitzende Elke Stifter schon Dienst bei den Sprechstunden. Dabei beobachteten sie, dass es gerade für Pensionisten mühsam sei, „die ihnen zustehenden Hilfeleistungen auf elektronischem Wege zu beantragen“, so Hinterberger.

Auch wenn die ältere Generation vermehrt Hilfe im Bezirksbüro, „es sind alle Bevölkerungsschichten von den massiven Teuerungen betroffen“, ergänzt Fischer. Wichtig sei jedenfalls, dass die Betroffenen alle vorhandenen Unterlagen gleich ins Bezirksbüro mitbringen, „dann lässt sich vieles gleich beim ersten Gespräch klären“, bittet Fischer.

Die Sprechstunden finden jeden Dienstag von 9 bis 14 Uhr ohne Voranmeldung im SPÖ-Bezirksbüro am Koliskoplatz 5 statt.

