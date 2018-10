Am Dienstag gibt es in Hollabrunn erneut eine Gemeinderatssitzung, um jene nicht öffentlichen Punkte nachzuholen, die am 25.9. durch den Auszug der Oppositionsmandatare nicht mehr abgestimmt werden konnten.

Es geht unter anderem um Liegenschaftsangelegenheiten, die, nach Meinung von Rot, Grün, Blau und Bürgerliste, öffentlich behandelt werden sollten. Was im Vorfeld bereits durchklang: Die Sitzung wird eher spärlich besucht sein: Stadtrat Wolfgang Scharinger kündigte bereits nach Sitzungsabbruch an, dass seine Liste der Sitzung fernbleibe. Was die Hollabrunner Bürger nicht hören dürfen, wollen auch der Stadtrat und seine Mitstreiter nicht hören.

SPÖ ortet unterschiedliche Behandlung je nach Parteigunst

Die SPÖ will sich spontan entscheiden, wie Stadtparteiobmann Friedrich Dechant verrät. Allerdings: „Ganz alleine werden wir die ÖVP nicht lassen können.“

Eine öffentliche Debatte und Transparenz seien jedenfalls die einzigen Wege, unterschiedliche Behandlungen je nach Parteigunst nachhaltig zu beseitigen, meint Dechant. SPÖ-Urgestein Josef Frank spricht von „Ignoranz der Bürgermeisterpartei zu diesem wichtigen Thema“. Das Argument des Datenschutzes sei nicht schlüssig, meint SPÖ-Klubchef Alexander Eckhardt. Ob seine Fraktion auch künftig wieder zum Mittel des Sitzungsauszugs greifen würde? „Das wird darauf ankommen, ob die ÖVP bereit ist, einen Schritt auf die Opposition zuzugehen.“

Der SPÖ-Gemeinderatsklub stellte indes (gemäß Gemeindeordnung) eine Anfrage zu drei Punkten. Darin geht es um die rechtlichen Grundlagen, Liegenschaftsangelegenheiten nicht öffentlich zu behandeln; um die Frage, seit wann das so gehandhabt wird; und darum, welcher wirtschaftliche Schaden der Gemeinde durch den Auszug der Opposition entstanden sei. Letzteres hatte die Bernreiter-ÖVP am Tag nach der Sitzung genervt festgestellt.

Drei Kilo Weizen für einige Quadratmeter Grund

„Ich würde zur Sitzung gehen, wenn ich Zeit hätte“, spricht Grünen-Mandatar Denis Thompson von anderen Verpflichtungen. Sein Parteikollege Peter Loy werde bei der neuerlichen Sitzung dabei sein, wie er im NÖN-Gespräch berichtete: „Bei den Subventionen und Personalangelegenheiten will ich dabei sein. Aber bei den Liegenschaften geh‘ ich“, kündigte Loy an, der sich noch gut erinnert, wie es kam, dass Grundstücksangelegenheiten in Hollabrunn unter Ausschluss der Öffentlichkeit besprochen werden. „Das war noch zu meinen UFO-Zeiten unter Bürgermeister Max Kaltenböck.“ Damals sei eine bestimmte Anzahl an Quadratmetern für drei Kilo Weizen abgegolten worden. Einem Arzt sei sein Grundstück fast geschenkt worden. „Seitdem werden die Liegenschaften im nicht öffentlichen Teil behandelt“, sagt Loy, der auch aktuell wieder „eine Packelei“ ortet.

FP-Lausch sucht Kompromiss mit Bürgermeisterpartei



FPÖ-Gemeinderat Christian Lausch will bei der Sitzung ebenfalls dabei sein. „Wir wurden gewählt, um die Bevölkerung zu vertreten“, begründet er. Außerdem werde er einen Antrag für mehr Transparenz einbringen. „Liegenschaftsangelegenheiten sollen sowohl in einem eigenen Tagesordnungspunkt im öffentlichen Teil, als auch in einem eigenen Tagesordnungspunkt im nicht öffentlichen Teil abgewickelt werden“, heißt es darin. Wo die Angelegenheit schließlich abgehandelt wird, das sollen die betroffenen Bürger mitentscheiden. "Ein solche Lösung in der Mitte wäre gut."



Wenn es bei Subventionen um Pauschalförderungen und Zuschüsse gehe, wie etwa die Förderung von E-Fahrzeugen, sollen diese im öffentlichen Sitzungsteil behandelt werden. „Wenn man Gebührengeld von der Gemeinde bekommt, muss man auch damit einverstanden sein, dass es öffentlich wird.“ Etwaige Sozialförderungen aufgrund einer finanziellen Notlage sollen weiterhin unter Ausschluss von Zuhörern besprochen werden, ebenso wie Personalangelegenheiten.