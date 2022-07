Spontane Aktion: 63 Wunsch-Fähnchen zu 100 Jahre NÖ

Werbung

Romana Schuler vertrat beim Bezirksfest anlässlich „100 Jahre NÖ“ am Hollabrunner Hauptplatz das Pulkautal und hatte als Standbetreuerin NÖ-Fähnchen zum Austeilen erhalten. „Die Leute lehnten die Fähnchen immer dankend ab und am Sonntag hatten wir noch so viele davon übrig“, erzählt die Hadreserin, die kurzerhand eine Umfrage initiierte, bei der jeder seinen Wunsch für Niederösterreich anonym auf ein Fähnchen schreiben konnte.

So wurden 63 Fähnchen beschrieben. Am öftesten kam der Wunsch nach einer besseren und mitunter günstigeren öffentlichen Verkehrsverbindung; vor allem der Personenzugverkehr zwischen Laa und Zellerndorf bzw. Retz solle reaktiviert werden.

Umwelt, Klima und Bodenverschleiß kamen ebenso vor wie geringere Lohnkosten, Tourismus-Förderung und niedrigere Spritpreise. Sonnen- und Windkraft sollen gefördert werden. „Jemand hat auch geschrieben: den Retzer See wiederherstellen oder eine Erweiterung des Nationalparks Thayatal“, verrät Schuler.

Eine Person wünschte sich ein modernes offenes Haus für Pensionisten im Pulkautal, wo Jung und Alt zusammenkommen. Weiters gab es Wünsche vonseiten der Feuerwehr für mehr finanzielle Unterstützung oder ein neues FF-Haus in Hollabrunn. Ansonsten schrieben noch einige „ein schönes Leben“, „mehr künstlerische Veranstaltungen“ und auch „weitere 100 Jahre Niederösterreich“ auf die Fähnchen.

