„Das Wetter muss natürlich mitspielen“, meint Betriebsleiter Helmut Schneider, aber besonders durch die Generalsanierung und einige Neuerungen im Komfortbereich seien dafür verantwortlich, dass allein im Mai ein Plus von rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu Buche steht. Die Einnahmen von fast 10.000 Euro sind ein neuer Bestwert.

Die positiven Zahlen setzten sich im Juni fort. Damit werde der Weg der Stadtgemeinde, massiv ins Freibad zu investieren, von den Gästen honoriert.

Noch im letzten Jahr wurde flächendeckendes WLAN installiert und die Solarfläche der Kunsteisbahn mit einem bespielbaren Tartanbelag überzogen. In der Pause, bis zum Betriebsstart, wurden rund 100.000 Euro in die Generalsanierung der Hauptbecken investiert. Außerdem wurden die technischen Anlagen zur Wasseraufbereitung modernisiert.

Nächsten Aktionen stehen an

Die nächste Maßnahme ist bereits am Plan: Nach der heurigen Badesaison haben die „schiefen“ Kabanen ausgedient. Die altersschwachen Holzhütten werden abgerissen und es werden neue Fundamente errichtet, sodass bis zur Saison 2019 attraktive Kabanen zur Verfügung stehen. Auch das lässt sich die Stadtgemeinde mindestens 100.000 Euro kosten.

Die nächsten Aktionen im Hollabrunner Freibad: Am 7. Juli lädt die Tauchschule ScubaTraining zum Schnuppertauchen; am 8. Juli verspricht die „Raiffeisen Pool & Games Tour“ wieder Action im großen Stil. Am 18. Juli und 8. August, jeweils ab 18 Uhr, gibt es „Badenächte“ in Kooperation mit Buffetpächter Rainer Dietrich.

Die Besucher werden mit Grillgerichten und Livemusik von „Top One“ (Franz Schwingenschlögl) verwöhnt. Ein Kindertag am 10. August rundet das Veranstaltungsprogramm ab.